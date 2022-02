Hakuaika loppuu maaliskuun alussa. Uusi johtaja aloittaisi työnsä syksyllä.

Tilaajille

Porin Linjat Oy on kaupungin tytäryhtiö, jolla on alueellisen reittiliikenteen lisäksi tilausliikennettä.

Pori

Porin kaupunkikonserniin kuuluva Porin Linjat Oy on hakemassa uutta toimitusjohtajaa. Nykyinen toimitusjohtaja Markku Hermonen, 64, on jäämässä eläkkeelle loppuvuodesta 2022. Hermonen on ehtinyt toimia yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2004.

Porin Linjat Oy työllistää noin 100 henkilöä ja se operoi 50 linja-autolla.