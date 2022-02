Alakoulupoika Rauli Raitanen kirjoitti Koulutoverini-kirjaan hartaimmaksi toiveekseen olla rikas. Rikas hänestä tulikin. Omalla tavallaan.

Kuvasta katsoo vaaleatukkainen poika, jolla on luontaisesti hymyilevät kasvot. On ilmeisesti talviaika, sillä hän on pukeutunut villapuseroon. Puseron kauluksessa on punaisia ja valkoisia raitoja.

Kuvan poika on täyttänyt pari vuotta vanhemman, samassa kerrostalossa asuvan tytön Koulutoverini-kirjaan oman sivunsa. Koulutovereista ja ystävistä kertovat kirjat olivat tuolloin 1970-luvun lopulla koululaisten suuressa suosiossa. Ne kiersivät luokassa pulpetilta toiselle, ja usein niihin liitettiin koulukuvauksista saatu pieni kuva. Ne, joilla ei ollut kuvaa antaa, kirjoittivat kirjaan, että ”kuva tulee”. Niin oli tehnyt kuvan poikakin, sillä kuva on liitetty kirjaan jälkikäteen.