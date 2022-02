Satasairaala vastaa ohjeistuksen puutteista kirjallisesti.

Pori

Satakunnan Kansa kertoi aiemmin perjantaina, että rokottamattomien heikko ohjeistus on aiheuttanut hämmennystä Satasairaalassa.

Satasairaala antoi pyydetyt kommentit artikkeliin kirjallisena lausuntona, joka on seuraava:

”Satasairaalassa on laadittu esihenkilöille ohjeistus, joka pohjautuu tartuntatautilakiin (48a§). Ohjeen mukaisesti rokottamattomille on ensisijaisesti tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä. Mikäli työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjolla, työntekijälle on tarjottava muita hänelle sopivia töitä. Töiden sopivuutta arvioidaan työntekijän ammattitaidon, koulutuksen, osaamisen ja työkokemuksen kannalta. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta. Palkanmaksun keskeyttäminen on aina viimesijainen keino.

Ohjeen on saanut jokainen esihenkilö, ja siitä on viestitty muutoinkin sisäisesti. Tarkemmista toimintatavoista on lisäksi informoitu muun muassa yhteistyötoimikunnan kokouksessa sekä laajassa yhteistyöpalaverissa. Näissä tilaisuuksissa on erityisesti korostettu sitä, että palkanmaksun keskeyttäminen on aina viimesijainen keino. Ensin käytetään muut keinot kuten työaikapankkivapaat ja vuosilomat.

Tämä muutos koskee noin 150 työyksikköämme ja yli 3 100 henkilöä. Pahoittelemme, että kaikkialla toimintatavat eivät vielä näin lyhyen lain voimassaoloajan aikana ole vakiintuneet.”