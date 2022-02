Altti Aronen (vas.) ja Erkki Laiho ovat porilaisen Hillervonpirtin taloyhtiön hallituksessa. Yhtiöjärjestykseen on kirjattu, että hallituksessa on oltava viisi jäsentä, mutta nykyinen hallitus aikoo esittää yhtiökokoukselle, että se muutettaisiin muotoon 3–5, kun hallitukseen haluavien löytämisestä on tullut hankalaa.