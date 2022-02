Sammon takoja – Rauman Lukon tuottoisan taustayhtiön uusi toimitusjohtaja uskoo positiivisuuden voimaan

Kauppatieteiden maisteri Samuli Eskola aloitti 50 vuotta täyttävän RTK-Palvelun veturina tammikuussa. Hänen vaiheikas tarinansa seurailee kasitietä Raumalta Porin ja Kaskisten kautta Vaasaan ja takaisin. Och samma på svenska.

Haastattelu on sovittu Satakunnan Kansan toimitukseen Poriin. Haastateltava on RTK-Palvelun uusi toimitusjohtaja Samuli Eskola, joka saapuu paikalle täsmällisesti sovittuna ajankohtana.

Koska sekä yritys että sen johtaja ovat raumalaislähtöisiä, valokuvaus halutaan hoitaa Rauman maisemissa. Siitä jäävät heti aluksi sopimaan päähenkilö itse ja samasta kaupungista kotoisin oleva valokuvaaja Kari Mankonen.

Kaksikon kommunikointi erkanee heti omille aaltopituuksilleen, jonnekin raumalaisen sisäpiirihuumorin mystisille kehille. Ulkopuolinen on niistä totaalisesti ulkona. Kyll Raum on ain Raum.

”Rauma on monivivahteinen, kiehtova ja omalaatuinen kaupunki”, Eskola luonnehtii myöhemmin.

”Vaimoni Kaisan hyvä kurssikaveri, kiuruveteläinen Kirsi tuli kerran sinne päin kyläilemään. He kävivät vaimon kotipaikassa Pyhärannassa, jossa yleensä puhelias Kirsi oli kuitenkin oudon hiljainen. Kun Kaisa kysyi syytä, vieras vastasi, että mielelläni olisin jutellut, mutta kun en ymmärtänyt teidän puheistanne tavuakaan.”

1. erä

RTK-Palvelu Oy on pian 50 vuotta täyttävä kiinteistöpalvelujen erikoisosaaja.

Se työllistää runsaan 100 miljoonan euron liikevaihdolla lähes 3 000 ammattilaista. He huolehtivat muun muassa teollisuusyritysten, hotellien, laivojen, satamien ja liikekiinteistöjen siivouksesta sekä kunnossapidosta ympäri maata.

Poikkeuksellisen yrityksen RTK-Palvelu Oy:stä tekee sen omistuspohja.

Yhtiö ja sen sisaryhtiöt RTK-Henkilöstöpalvelu Oy ja Rauman Lukko Oy kuuluvat Contineo-konserniin. Konsernin omistavat yleishyödylliset yhdistykset sekä säätiö, joiden yhteinen tarkoitus on ”edistää jääkiekkourheilua takaamalla Suomen parhaat edellytykset ja puitteet junioriurheilutoiminnalle ja myös menestyvälle huippujääkiekolle.”

Siksi RTK-Palvelua on luonnehdittu Lukon nerokkaaksi rahantekokoneeksi, sammoksi, jota ilman seura ei olisi päässyt viime toukokuussa takomaan kiekkoja TPS:n maaliin ja voittamaan jääkiekon Suomen mestaruutta.

Lukon pienenä tukibisneksenä vuonna 1972 alkaneesta yritystoiminnasta kasvoi eräänlainen Rauman-malli.

Samuli Eskola sanoo sen olleen aikaansa edellä. Vielä painokkaammin kaukonäköisyyttä voi korostaa koronan kautta. Lukko ei ole ajautunut näinä ankeina aikoina samanlaiseen talouskriisiin kuin monet muut liigaseurat, esimerkiksi Porin Ässät.

”Lukko-suhteemme on läheinen ja toimiva”, uusi toimitusjohtaja sanoo.

”Pelikentän rajat ovat selvät. Arki pyörii hyvin kummankin omalla vastuualueella.”

Entä mikä on toimitusjohtajan oma laji?

Niitä on kuulemma monta, mutta ykkönen on tennis.

”Pelasin sitä pitkään, niin pitkään, että se vei lonkat. Orava (urheilukirurgi Sakari Orava) sanoi, että olet ihan terve kuusikymppinen.”

”Ei se kuitenkaan mikään ongelma ole, kun maltillisesti liikkuu.”

2. erä

Kauppatieteiden maisteri Samuli Eskolan, 47, uraputki ei ole suora eikä nopeasti avattu. Hän on esimerkiksi raumalainen olematta raumalainen, vaasalainen olematta vaasalainen ja ruotsinkielinen olematta ruotsinkielinen. Tai jotain sinne päin. Lisäksi hän on taustaltaan lihamies, ei kunnossapitopomo.

Yritetään kuitenkin.

Koulut: ala-aste Kourujärvellä ja yläaste Aronahteella pääosin 1980-luvulla, lukio Uotilanrinteellä 1990-luvun alkuvuosina. Kaikki ovat tai olivat raumalaisia opinahjoja.

Armeija: Säkylän Huovinrinteellä. Se on 70 kilometrin päässä Raumalta.

Opinnot: Nyt alkaa mennä vaikeammaksi. Eskola on vuonna 1999 valmistunut kauppatieteiden maisteri Hanken Svenska handelshögskolanista eli ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Vaasasta.

”Kauppakorkea oli jonkinlainen haave jo 15-vuotiaana”, hän selittää.

”Lukion lopussa aloin sitten miettiä, onko liian iso haaste yrittää ruotsinkieliselle puolelle.”

Saadakseen kielipohjaa, nuori mies preppasi itseään Karjaan sisäoppilaitoksessa ja Åbo Akademin kursseilla.

”Tiesin, että kouluruotsilla sinne ei mennä, ja ensimmäinen vuosi olikin hankala. Murteet lisäsivät vaikeuskerrointa varsinkin, kun osa porukasta oli Närpiön seudulta.”

” ”Suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset ovat hyvin positiivisia. He yrittävät lähtökohtaisesti aina rakentaa asioita myönteisyyden varaan ja luoda uutta.”

3. erä

Myöhemmin Samuli Eskolan ei ole tarvinnut katua ratkaisuaan. Ruotsin kielen taito on osoittautunut erinomaiseksi ekstraeduksi entistä kansainvälisempien johtotehtävien pohjoismaisissa yhteyksissä.

Lisäksi suomenruotsalaisten piirien myönteinen elämänasenne on tarttuvaa sorttia.

”Suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset ovat hyvin positiivisia. He yrittävät lähtökohtaisesti aina rakentaa asioita myönteisyyden varaan ja luoda uutta. Perinteet, tavat ja kulttuuri ovat sitä maata.”

”Siinä olisi suomalaisilla oppimista varsinkin nyt koronan runtelemassa arjessa. Itse kunkin kannattaisi miettiä, mitä minä voin tehdä asioiden edistämiseksi ja mitä minä voin tehdä yhdessä porukan kanssa.”

Jopa Ruotsiin muuttamisesta on ollut puolison kanssa puhetta. Ajatus ei ole kuitenkaan realisoitunut. Perheen kotitukikohta on ollut 1990-luvun puolivälistä asti Vaasassa, Kaisa Eskola on työskennellyt pitkään rehtorina naapurikunnassa Mustasaaressa ja pariskunnalla on 5-vuotias poika.

Lisäsyitä Suomessa pysymiselle ovat kesämökki Kaskisissa sekä tiiviit yhteydet Satakuntaan ja varsinkin Rauman seudulle.

”Minusta on hyvä, että ihmisellä on juuret jossakin”; Eskola miettii.

4. erä

Loppukesällä 1999 Eskola viimeisteli Vaasassa graduaan ja mietti, mitä tekisi seuraavaksi.

Vastaus tuli ruokatalo Atrialta. Sinne haettiin nuoria tulevaisuuden tekijöitä otsikolla Future trainee. Melkein valmis ekonomie magister laittoi paperinsa vetämään ja havaitsi valintaprosessin olevan todella pitkä ja perusteellinen.

”Meitä testattiin päivätolkulla”, Eskola muistelee.

”Lopussa oli yhteishaastattelu, jossa Atrian koko johtoryhmän istui U:n muotoisen pöydän ääressä, ja pikku-Samuli seisoi siinä keskellä. Kysymyksillä pommitettiin kiivaasti.”

Tulevaisuuden tekijöitä valittiin 250 hakijan joukosta neljä, ja Samuli Eskola oli yksi heistä. Uusi vuosituhat ei olisi voinut käynnistyä tuoreen maisterin osalta mahtavammin. Hän aloitti työssään tammikuussa 2000.

Eskolasta kehkeytyi lihamies. Hän veti Atrialla muun muassa sisäistä laskentaa ja oli myynnissä avainasiakaspäällikkö sekä lopulta konsernin kaupallinen kehityspäällikkö.

Atrialta hän siirtyi vajaaksi kahdeksi vuodeksi Lännen Tehtaille kalakaupan toimitusjohtajaksi mutta vain palatakseen lihan pariin HKScanille. Se kausi kesti yli yhdeksän vuotta. Vakanssit vaihtuivat valmisteteollisuuden ja strategiatyön johtajuudesta Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnan johtamiseen.

”Viimeksi mainitussa oli kyse melkein miljardin euron taloudellisista vastuista. Liha-ala on muutenkin kuluttavaa ja vaativaa, sillä massat ovat isoja. Lihaa on rattailla paljon.”

”Työ on paineistettua ja aikataulutettua: rajua työtä. Sitä on myös vaikeaa oppia. Tie on pitkä, mutta erittäin mielenkiintoinen ja antoisa.”

5. erä

Sitten koitti iloisen perhetapahtuman aika ja tervetulleen tauon paikka. Frans-poika syntyi joulukuussa 2016, ja koska isä oli jättänyt HKScanin ja oli kilpailukiellossa, hän saattoi pitää puolen vuoden ”vaipanvaihtobreikin”.

”Se oli elämäni parasta aikaa. En valita työn hektisyydestä, mutta juuri silloin teki todella hyvää päästä vähäksi aikaa eroon jatkuvasta reissaamisesta ja lentokenttäelämästä.”

Eskola palasi työelämään Polarican toimitusjohtajana Haaparannassa. Suomalais-ruotsalainen elintarviketeollisuusyritys jalostaa luonnonmarjoja, poronlihaa ja riistaa.

Haaparannasta tie vei Liedon suuntaan toimitusjohtajaksi Naapurin Maalaiskanaan, joka on osa ruotsalaista pörssiyhtiötä Scandi Standardia. Siellä Eskola ehti olla melkein neljä vuotta aina siihen asti, kun Raumalta otettiin yhteyttä vuonna 2021.

” ”Aikaisemmin minulla saattoi olla 550 ihmistä koolla yhtä aikaa ja puhuin heille tunnin. Kaipaan sitä aikaa, kun kerrotaan avoimesti ja puhutaan auki. Teamsissa se ei oikein tahdo onnistua.”

”Se oli sellainen yhteydenotto, että raumalais-satakuntalainen kun olen, sitä ei voinut ohittaa”, Samuli Eskola muistelee Raumalta tullutta työtarjouskyselyä.

6. erä

Samuli Eskola aloitti RTK-Palvelun johdossa 10. tammikuuta edeltäjänsä Ismo Heikkosen jäädessä eläkkeelle.

Kommentti on samaa lajia kuin Winston Churchillin viisaus ”Mitä kauemmas historiaan näkee, sitä pidemmälle tulevaisuuteen se auttaa katsomaan."

”Olin nähnyt RTK:n arkea sivusta ja tunsin ihmiset. Se vaikutti paljon. Arvostan sitä, että omistaja on kasvollinen.”

Eskolan mukaan koronaeristys on osoittanut sen normaaliin työelämään liittyvän käytännön merkityksen, että johtaja puhuu ja kommunikoi koko henkilöstölle.

”Aikaisemmin minulla saattoi olla 550 ihmistä koolla yhtä aikaa ja puhuin heille tunnin. Kaipaan sitä aikaa, kun kerrotaan avoimesti ja puhutaan auki. Teamsissa se ei oikein tahdo onnistua.”

”Muutoin näiden aikojen johtaminen on paljon entistä hektisempää. Tietoa tulee todella paljon monista kanavista, ja negatiivisilla uutisilla on taipumus ylikorostua. Pienestä kolhusta voi nousta valtava metakka.”

”Sokkeli on kunnossa”, toimitusjohtaja Samuli Eskola kuvaa RTK-palvelun taloudellista vakavaraisuutta.

7. erä

RTK-Palvelun vahvuuksina uusi toimitusjohtaja pitää muun muassa asiakaslähtöisyyttä, paikallistuntemusta, luotettavuutta ja pitkiä työsuhteita sekä vakavaraisuutta. Hän sanoo sokkelin olevan kunnossa.

Referensseistä saa pikkujoulujen baarilaskun pituisen listan. Yksi uusista on Tampereella joulukuussa avattu areena, jonka RTK siivoaa ja hoitaa jäätä myöten.

”Se on yksi lippulaivoistamme – ja haastava sellainen. Kaikki on potenssiin kolme. Tekniikka on huippumodernia ja esimerkiksi jäänteko ihan oma taiteenlajinsa. Areenan jää on saanut paljon kehuja. Se on liukas, NHL-tyyppinen.”

Toisella laidalla iso kynnyskysymys on työvoiman saatavuus.

”Se on haaste monella alalla. Tiettyjen toimialojen arvostusta ja houkuttelevuutta pitäisi saada nostettua ja ammattilaisia koulutettua ja kasvatettua.”

”Yksi asiaan vaikuttava tekijä on oppilaitosten sijainti. Se on aina etu, jos paikkakunnalla annetaan koulutusta aloille, joiden osaajia siellä tarvitaan.”

8. erä

RTK-Palvelu toimii yli 30 paikkakunnalla. Siksi Samuli Eskolan työhön kuuluu paljon matkustamista, mutta tutuimmaksi hänelle on tullut länsirannikko – myös Pori.

”Vesilaitoksen palveluksessa ollut pappavainaa asui Musassa, jossa vietin lapsena runsaasti aikaa. Lisäksi Porissa on paljon hyviä tuttuja ja tietenkin RTK:n toimipiste.”

Jos jokin liikenneväylä on tullut Eskolalle liiankin tutuksi, se on valtatie 8. Sitä edestakaisin suhatessaan hän puhuu usein työpuheluja ja kuuntelee joskus äänikirjoja. BookBeat-suosikkeja ovat yritysjohtajien ja urheilupersoonien elämäkerrat, liikkeenjohtamiskirjat ja ruotsalaislähtöiset dekkarit.

”Työvoiman saatavuus on haaste monella alalla”, Samuli Eskola toteaa.

Jatkoaika

Haastattelun lopuksi tulee puhetta Suomen piirien pienuudesta.

Eskola sanoo esimerkiksi liha-alan johtavien toimijoiden tuntevan toisensa yritysrajojen yli, mikä on yksi selittävä tekijä alan suhteellisen nopealle rotaatiolle. Monet vaihtavat vakanssia muutaman vuoden välein.

”Tuttuihin törmää usein siellä ja täällä.”

Kun Eskola astelee ulos haastattelutilana toimineesta neuvotteluhuoneesta, takavasemmalta kuuluu tervehdys: ”Eikös siinä ole Eskolan Samuli!”

Tervehtijä on Satakunnan Kansassa 16 vuotta työskennellyt Sanoma Median tuotepäällikkö Iiris Jokinen. Hän oli Atrialla markkinointitehtävissä 2000-luvun alussa samaan aikaan avainasiakkuuksista vastanneen Eskolan kanssa.

Yllättävästä jälleennäkemisestä seuraa kuulumisten vaihtoa ja vanhojen sattumusten muistelua. Ulkopuolinen on taas ihan ulalla.