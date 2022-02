Rauman kaupunki myy Syvärauman alakoulua nettihuutokaupassa.

Rauma

Syvärauman alakoulun kiinteistö myydään Huutokaupat.com-palvelussa, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa. Huutokauppa alkaa tiistaina 1. helmikuuta kello 18 ja päättyy lauantaina 5. maaliskuuta kello 20.30 tai kolme minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen.

Kiinteistöön pääsee tutustumaan keskiviikkona 9. helmikuuta kello 15–17.

Osoitteessa Purjehtijankatu 15 sijaitseva kiinteistö on suojeltu. Rakennus on vuodelta 1920, ja sitä on saneerattu vuonna 1989. Se toimi kouluna vuoteen 2019 asti. Rakennuksen huoneistoala on noin 558 neliötä.

Varsinaiset opetustilat ovat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa on kaksi erillistä huoneistoa, joista toinen on asuinkäytössä ja vuokrattuna. Kellarikerroksessa on varastotiloja sekä wc-tilat. Kauppaan sisältyy 3 967 neliömetrin kokoinen tontti.

Syvärauman alakoulun kiinteistön aiempi huutokauppa peruuntui viime vuonna ostajan vetäydyttyä kaupanteosta.

Uutista päivitetty kello 17.05: Uutisessa oli aiemmin kuva väärästä koulusta. Nyt kuvassa oikea koulu.