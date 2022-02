Nakkilan entisessä seurakuntakeskuksessa toimiva Jymäys aloittaa jälleen uutta toimintaa.

Nakkila

Frisbeegolf on kasvattanut viime vuosina huomattavasti suosiotaan valtakunnallisesti ja runsaan viikon kuluttua lajin harrastusmahdollisuudet myös lähiseudulla paranevat jälleen, kun Nakkilaan avataan lajin sisäputtirata.

Hankkeen taustalla on nakkilalainen yrittäjä Markus Mäkinen, joka on maahantuonut frisbeekiekkoja viime vuoden loppupuolelta lähtien. Hänellä on liiketoimintaa Nakkilan entisen seurakuntakeskuksen tiloissa ja nyt hän on avaamassa Jymäyksen kiinteistöön liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvän kokonaisuuden.