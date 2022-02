Porilaisskeittaajat löysivät nopeasti korvaavia paikkoja, kun koronapandemia sulki Askokylän skeittihallin.

Porin skeittihallin valvojan koppi kertoo omalla tavallaan, että aina ei hallilla ole ländäys eli alastulo mennyt suunnitelmien mukaan. Seinällä on myös valvoja Panu Kalllelan omia lautoja.

Porin skeittihallin valvojan koppi on vuorattu rikkimenneillä rullalaudoilla. Hallin valvoja Panu Kallela myöntää, että joukossa on myös hänen vanhoja skeittilautojaan.

”Joskus dekki menee rikki, mutta onneksi vakavammilta vammoilta on vältetty.”

Porin Askokylässä sijaitsevassa skeittihalli avattiin vuonna 2013.

Kun vanhaa hallia kutsuttiin pimeäksi luolaksi, uusi halli oli valoisa ja avara. Kallelan mukaan hallia on aikojen saatossa muokattu myös viihtyisämmäksi ja värikkäämmäksi.

”Siellä vanhassa hallissa vessa oli eristetty verholla, nyt meillä on ihan ovikin.”

Porin skeittihalli sijaitsee Askokylässä Herralahdenraitti 1:ssä. Huonekaluliike Jyskin vanhaan varastoon pääsee takaovesta lastauslaiturin vierestä, mikä sopii skeittaamisen luonteeseen.

Kallela myöntää, että tilanteessa on hyvät ja huonot puolensa. Naapurit eivät häiriinny skeittilautojen kolistelusta tai kaiuttimien musiikista, ja toisaalta hallille ei niin vain eksy.

Skeittihallilla tiistaina iltapäivällä lautaillut Patrick Köhlert toteaa Kallelan huolen olevan tavallaan turha. Sastamalasta hiljattain takaisin Poriin muuttanut löysi hallin sijainnin Youtube-videon avulla.

Köhlert kehuu skeittihallin yleisfiilistä.

”Minä en tuntenut ennakkoon ketään täällä. Nopeasti löysin samanhenkisiä kavereita.”

18-vuotias Köhlert on skeitannut vasta pari vuotta.

”Sinänsä suosittelen skeittailun aloittamista nuorena. Minulla alkaa jo itsesuojeluvaisto pistää hanttiin, kun haluan poistua mukavuusalueeltani ja kokeilla hieman vaativampaa temppua.”

Porin kaupungin nuorisotoimen ylläpitämässä hallissa voi harrastaa skeittauksen lisäksi skuuttausta ja BMX-pyöräilyä.

Halli on auki tiistaista lauantaihin. Aukioloajat vaihtelevat hieman niin, että skeittaajille on oma vuoro päivittäin, bmx-pyöräilijöille on varattu tiistai- ja torstai-illat ja skuuttaajille keskiviikko- ja lauantai-iltapäivät.

Skuuttaajilla sekä BMX-pyöräilijöillä on hallissa kypäräpakko ja alle 18-vuotiailla harrastajilla tulee olla vanhempien suostumus.

Kallelan mukaan vuorot perustuvat eri lajien suosioon. Skuuttauksen eli temppupotkulautailun suosio on Porissa ja Suomessa ylipäätään ollut viime aikoina laskussa.

Porin skeittihalli kerää hyviä kommentteja laajemminkin rullalautapiireissä.

”Suomen rullalautaliiton väki kävi meillä hiljattain tsekkaamassa paikkoja. Suurin huoli heidän mielestään taisi olla siinä, että harrastajia saisi olla enemmän”, naurahtaa Kallela.

Kallela pitää kävijöistä tukkimiehen kirjanpitoa. Viime viikkojen perusteella lauantait ovat suosituimpia, kun päivän aikana käy hallilla parikymmentä temppuilijaa, arkisin kävijöitä on kymmenkunta.

Tiistaina kello 14 paikalla oli neljä asiakasta keski-iän ollessa parinkympin nurkilla.

”Nuorimmat kävijät ovat yläkouluikäisiä. Heillä on vielä koulua, joten he tulevat tänne iltaisin. Vanhin skeittaaja taitaa olla 43-vuotias,” kuvailee Kallela väen ikähaitaria.

30-vuotias Panu Kallela on skeittailut jo noin 22 vuotta innostuttuaan pikkupoikana kokeilemaan serkun rullalautaa. Mellakassa etukädellä otetaan kiinni laudan keskiosasta jalkojen välistä.

Skeittaus on kärsinyt koronapandemiasta samalla lailla kuin kaikki muutkin liikuntaharrastukset. Koronan vuoksi halli on ollut ajoittain kiinni.

Se ei ole sinänsä harrastajia estänyt. Kavereitaan odotellut Elia Äijälä kertoi, että hallin ollessa suljettu Porin keskustan Tokmannin parkkihallissa sai skeitata omistajan luvalla.

Kesäkaudella harrastajat ovat voineet nauttia lajista ulkona ja harjoitella temppujaan Pormestarinluodon skeittipuistossa.

Hiljattain asepalveluksesta palannut Äijälä kertoi, että skeittaamisessa oppii peruasiat nopeasti, jonka jälkeen homma on vain niin siistiä.

Jos skeittihallissa kaikki ovat samalla viivalla ikään katsomatta, erottaa yksi asia vanhan ja nuoren koulukunnan edustajat.

Siinä missä yläkouluikäiset lähtevät radalle saman tien, hieman vanhempien ensitoimi on perusteellinen venyttely.

”Ei 12-vuotiaan tarvitse venytellä lainkaan. Muistan, kuinka kivuliasta oli, kun kaaduin ihan vaatimattomassa tilanteessa ja takareisi revähti”, naurahtaa Köhlert.

Panu Kallela toivottaa kokeilijat tervetulleeksi. Hallilla on myös muutama lainakappale ja nuoremmille kapeita lautoja.

Skeittaukset juuret Noormarkussa?

Villa Mairean uima-allas aaltoilee kauttaaltaan suunnittelijansa nimen mukaisesti.

Skeittauksen eli rullalautailun syntyhistoriassa voi halutessaan löytää yhteyden Satakuntaan.

Rullalautailu syntyi 1950-luvulla Kaliforniassa, kun surfaajat eivät tuulettomina päivinä päässeet aalloille. Luppopäivän viettoon kehiteltiin pyörät lyhyen surfilaudan pohjaan.

Tasamaalla rullalautailu oli hieman platkua, kunnes skeittarit keksivät tyhjät, pyöreäpohjaiset uima-altaat.

Kalifornian altaat oli suunnitellut 1940-luvulla suomalaisarkkitehti Alvar Aallon ystävä, maisema-arkkitehti Thomas Church.

Ne olivat samanlaisia kuin Aallon Noormarkun Villa Mairean pihaan talvisodan alla vuonna 1939 suunnittelema munuaisenmuotoinen ja sulavalinjainen allas.