Toimialajohtaja varoitti tulevan palotarkastuksen nostamista mahdollisista lisäongelmista.

Rauma

Pääterveysaseman ja sairaalanmäen ikääntyneiden rakennusten tulevaisuus sekä kaupungin oma viivyttely tilojen uudistuksissa huolestuttivat Rauman kaupunginvaltuustossa.

Raumalaispäättäjiä askarruttaa, millaiset palvelut vuoden 2023 alussa aloittava Satakunnan hyvinvointialue sijoittaa Raumalle ja miten käy vuosia lykätyille rakennusten uudistuksille ja korjauksille.

Asia nousi esille maanantaina, kun sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin esitteli hyvinvointialueen organisoinnin tilannetta. Helinin näkemys on, että Raumalla on hyvät mahdollisuudet saada laajat palvelut tarjoava sote-keskus, jossa on perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluja sekä erikoissairaanhoidon palveluja kuten nytkin. Perusteluna on maakunnan toiseksi suurimman kaupungin ja lähialueen väestön tarve palveluille.

Ongelmana ovat nykyiset tilat, jotka ovat vanhentuneet peruskorjausikään ja joista osa on tyhjänä. Pääterveysasema on 1980-luvulta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kiinteistöyhtiön omistama sairaalarakennus sitä edeltäviltä vuosikymmeniltä.

Toimialajohtaja Satu Helin varoitti pääterveysaseman tulevasta palotarkastuksesta, joka saattaa tuoda uusia vaatimuksia tilojen korjaamiseksi. Hän huomautti, että osassa tiloista henkilöstö oirehtii sisäilmaongelmien vuoksi eikä voi työskennellä terveysaseman tiloissa.

Esimeriksi suun terveydenhuollon toimintoja ja henkilöstöä on pitänyt siirtää toisaalle, muun muassa Pyynpään hammashoitolaan. Uutena ongelmana on Helinin mukaan Nanun hammashoitolassa ilmenneet hajuhaitat.

Remonttitarpeita on arvioitu olevan Rauman sairaalanmäellä kymmenillä miljoonilla euroilla. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty pääterveysaseman purkamista ja korvaamista kokonaan uusilla tiloilla tai sairaalan peruskorjauksella.

Valtuuston jäsenet Seppo Sattilainen (sd.) ja Jami Toivonen (ps.) esittivät välikysymykset riskeistä ja seurauksista, joita terveyskeskuksen ja sairaalan välttämättömien korjausten ja uudistusten lykkäyksistä voi vastaisuudessa aiheutua.

Toivosen kysymys oli, voisiko Rauman ryhtyä vuosien viivyttelyjen jälkeen Ulvilan malliin ryhtyä vielä kuluvan vuoden aikana sote-keskuksen suunnitteluun ja ennen siirtymistä osaksi hyvinvointialuetta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) pitää tärkeimpänä, että ratkaisua haetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ensin palveluista, ja sen jälkeen katsotaan tarvittavat tilat. Leppikorven mielestä ratkaisuun ei voi mennä tilat edellä.

Kaupungin teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto kertoi, että ratkaisuja on etsitty pitkään. Ongelmana on sairaalarakennuksen ja pääterveysaseman omistuksen kahtiajako sairaanhoitopiirin kiinteistöyhtiölle ja Rauman kaupungille – eikä ratkaisuja ole saatu aikaiseksi.

Suvanto muistutti, että Rauman suunnitelmana oli 10–15 vuotta sitten pääterveysaseman purkaminen ja korvaaminen noin 80 miljoonan euron uudella sairaalarakennuksella. Alkusuunnitelmaa edemmäs se ei edennyt.

Hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen on nyt suunnilleen 11 kuukautta. Siinä ajassa tuskin saadaan ratkaisuja tilojen omistuksesta ja tulevaisuuden sote-keskuksen tilatarpeista. Suvanto arvioi, että ensin on odotettava hyvinvointialueen ratkaisuja palveluista Raumalla ja sen jälkeen tarvittavista tiloista.