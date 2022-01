Valtteri-myrsky yltyy Satakunnassa kohti iltaa – Myrskypuuskia luvassa rannikolla vielä sunnuntainakin

Tiellä liikkujia varoitetaan lauantaina puoleen yöhön asti erittäin huonosta ajokelistä.

Pori

Valtteri-talvimyrsky on rantautunut Suomen länsiosiin ja Uudellemaalle. Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan näyttää siltä, että myrskyyn liittyvät sateet runsastuvat Satakunnassa vielä illan ja alkuyön mittaan.

”Tuuletkin ovat voimistumaan päin edelleen”, Alanko sanoi kello viiden jälkeen lauantaina.

Ilmatieteen laitos on antanut Satakuntaan varoituksen lumipyryn ja lumisten teiden vuoksi erittäin huonosta ajokelistä. Onnettomuusriski on huomattava. Varoitus on voimassa lauantaina kello 15:sta keskiyöhön asti.

Selkämerellä varoitetaan lauantaina iltapäivällä ja illalla kovasta tuulesta. Puuskat voivat olla maa-alueillakin voimakkaita.

Valtteri-myrskyn ennustetaan tuovan viikonlopun aikana Satakuntaan jopa 30–40 senttiä lunta. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja läntisellä Uudellamaalla lämpötilan ennustetaan kuitenkin kohoavan iltaan mennessä nollan yläpuolelle, ja varsinkin lounaisrannikolla osa sateista saattaa tulla tässä vaiheessa vetenä.

”Satakunnan eteläisimmissä osissa voi tulla vettä. Enimmäkseen maakunnassa lienee kuitenkin lumipyryä luvassa”, Alanko kommentoi.

Lauantaina alkanut myrsky jatkuu vielä sunnuntaina. Viikonlopun aikana matalapaineen keskus tuo lähes koko maahan runsaita lumisateita, voimakkaita tuulenpuuskia ja myrskyä merialueille.

Satakunnassa tuulet voivat olla vielä sunnuntainakin kovia. Alangon mukaan Satakunnan rannikolla kannattaa varautua myrskypuuskiin vielä sunnuntaina aamulla.

Forecalta ennustetaan sakeimman lumipyryn olevan sunnuntaiaamuun mennessä maan kaakkoisosasta kohti Pohjanmaata yltävällä vyöhykkeellä. Lounaassa ja etelärannikolla sade voi sen sijaan sunnuntaiaamuna hetkellisesti tauota.