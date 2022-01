Määrä nousi edellisvuodesta.

Kaarina Kurru opasti Harjavallan vastaanottokeskuksen asukkaita haravoinnin saloihin syksyllä 2015. Satakunnan ely-keskus on sijoittanut kuntiin vuosina 2016–2021 yhteensä 503 henkilöä.

Pori

Neljäkymmentä viime vuonna oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa sijoitettiin Poriin. Sijoitukset päätettiin Satakunnan ely-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella, ja näin kaikki keskuksen Porin kaupungin kanssa vuodelle 2021 neuvottelemat sijoituspaikat käytettiin.

Lisäksi sijoitettiin Huittisiin 12 kiintiöpakolaista. Satakunnan ely-keskus kertoo tiedotteessa, että yhteensä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia sijoitettiin Satakunnan kuntiin 52. Vastaava luku oli vuotta aiemmin oli 38. Viime vuonna sijoitetut olivat kansalaisuudeltaan pääosin afganistanilaisia, syyrialaisia ja irakilaisia.

Tänä vuonna Satakunnassa kiintiöpakolaisia vastaanottaa tänä vuonna Porin kaupunki. Ely-keskuksen arvion mukaan 10–15 pakolaisen saapuminen ajoittunee vuoden loppupuolelle.

Satakunnan ely-keskus on sijoittanut kuntiin vuosina 2016–2021 yhteensä 503 henkilöä. Heistä 359 on ollut oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, 99 kiintiöpakolaisia ja 45 ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä. Eniten kuntasijoituksia tehtiin vuonna 2016, jolloin kuntiin sijoitettiin 149 henkilöä.

Satakunnan ely-keskuksella on voimassa oleva sopimus pakolaisten vastaanottamisesta kaikkien Satakunnan 16 kunnan kanssa. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia on vuosina 2016–2021 sijoitettu kuuteen kuntaan: Poriin, Raumalle, Kankaanpäähän ja Harjavaltaan. Kiintiöpakolaisia on sijoitettu Poriin, Raumalle, Euraan ja Huittisiin, ja ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä Poriin ja Huittisiin.

Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten perheryhmäkodit ja tukiasumisyksiköt on lakkautettu vuoden 2019 loppuun mennessä nuorten asukkaiden aikuistuttua ja muutettua omilleen. Porin ja Huittisten kaupungit tarjoavat näille itsenäiseen asumiseen siirtyneille nuorille ns. jälkihuollon palveluja tarvittaessa 25 ikävuoteen saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut täksi vuodeksi Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan tavoitteeksi ottaa vähintään 196 pakolaista. Heistä 53 on tarkoitus sijoittaa Satakuntaan.

Satakunnan ely-keskuksen mukaan tavoite on saavutettu ja ylitetty reilusti: tähän mennessä kuntien kanssa neuvotellut sopimukset kattavat yhteensä 129–177 kuntasijoituspaikkaa tälle vuodelle.