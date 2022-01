Puheenjohtaja Sanna Marin tekee asiasta esityksen, joka kulkee päivän aikana SDP:n puolueorganisaation läpi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi ennen joulua olevansa raskaana, ja hän on jäämässä tämän vuoksi tauolle ministerin tehtävästä.

Helsinki

Pääministeripuolue SDP valitsee tänään tuuraajan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.

Ministerivalinnasta päättää puoluevaltuusto. Uuden ministerin nimen odotetaan olevan selvillä viiteen mennessä, sillä SDP on kutsunut koolle tiedotustilaisuuden loppuiltapäiväksi.

Kiuru kertoi ennen joulua olevansa raskaana, ja hän on jäämässä tämän vuoksi tauolle ministerin tehtävästä. Laskettu aika on maaliskuun lopulla, ja Kiuru on aiemmin ennakoinut olevansa poissa tehtävästä syksyyn asti.

Tuuraajan valintaan kohdistuu erityistä mielenkiintoa, sillä Kiuru on kahden vuoden ajan toiminut koronapandemian hoidossa merkittävänä vallankäyttäjänä. Kiuru on ollut merkittävä kasvo myös nykyhallituksen ajaman sote-uudistuksen edistäjänä.

SDP:n puoluevaltuusto päättää ministerivalinnasta puoluehallituksen esityksen pohjalta. Puoluehallituksesta ennakoitiin STT:lle aiemmin tällä viikolla, ettei puolue olisi tekemässä laajempaa ministerikierrätystä.

Valinnassa korostuu puolueen puheenjohtajan Sanna Marinin rooli. Marin johtaa aamupäivällä koolla olevaa puoluehallitusta, jolle hän tekee ministeristä esityksen. Puoluehallituksen jäsenet kertoivat ennakkoon, että esityksestä poikkeamista pidettäisiin hyvin poikkeuksellisena.