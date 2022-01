Yllätysmuutto: Harjavalta on saamassa uuden kaupungintalon reilulla kahdella miljoonalla eurolla – Vanhan peruskorjaus maksaisi rutkasti enemmän

Nykyinen kaupungintalo muutettaisiin yhdistys- ja järjestötaloksi.

Mikäli hanke etenee suunnitellusti, Osuuspankki muuttaa lähitulevaisuudessa pienempiin tiloihin Harjavallassa ja myy nykyisen pankin kiinteistön Harjavallan kaupungille.

Aloite konttorirakennuksen ja sen alueeseen liittyvän tontin myynnistä on tullut juuri pankilta. Taustalla on digitalisaation tuoma murros, joka on siirtänyt pankin palveluita verkkoon ja vähentänyt asioinnin tarvetta konttorilla.