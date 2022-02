Muinaisolutta valmistavan Raum Olu Brykin sahtimestari Jouko Ylijoki kuvaa nykyoluita kiljuiksi.

Rauma

Kellertävän samean juoman tuoksu on miedon hedelmäinen, se maistuu makeahkolta ja kermamaisen pehmeältä. Jälkimaku on rukiinen. Juoman kanssa on syytä olla varovainen, alkoholia on yli kuusi tilavuusprosenttia.

Tällaista juomaa meidän satakuntalaiset esivanhempamme joivat pronssikaudella, ennen ajanlaskumme alkua.