Nainen kertoi käräjäoikeudessa, että hänet olisi pahoinpidelty ex-miehensä käskystä. Entisellä pariskunnalla jäi selvittämättä, kuka omistaa moottoripyörän ja koiran.

Pori, Nakkila

Nakkilassa sunnuntaina 16. tammikuuta sattuneeseen ampumisvälikohtaukseen ja sitä seuranneeseen, Porissa toteutettuun näyttävään poliisioperaatioon linkittyvä rikostutkinta on edennyt, mutta poliisi on hyvin vaitonainen siitä, mistä tapauksessa on ollut kyse.