Kokosimme kaikki tärkeimmät tulokset tähän juttuun: Poriin ja Raumalle vain niukasti yli puolet paikoista – Pohjois-Satakunnasta vahva edustus

Satakunnan aluevaltuustoon on nousemassa odotetusti eniten porilaisia ja raumalaisia valtuutettuja, mutta muillekin jäi tilaa. Vaalien voittaja näyttää olevan maakunnassa SDP.

Historian ensimmäisissä aluevaaleissa Satakunnan vaalivoittaja näyttää olevan SDP, jonka kannatusprosentti on 28,3, kun alueen äänistä on laskettu jo yli 80 prosenttia. Sillä on miltei 10 prosentin kaula verrattuna seuraaviin keskustaan (20,1 %) ja kokoomukseen (19,5 %). SDP saisi näillä luvuilla aluevaltuustoon 20 paikkaa, keskusta 14 ja kokoomus 13.

Demarit ja keskusta myös paransivat Satakunnassa tulostaan kuntavaaleista reippaasti, kun taas erityisesti perussuomalaisilla kannatus putosi vuoden takaisesta. Ääntenlasku kuitenkin jatkuu vielä, joten tulos voi muuttua.

SDP sai puolueista eniten ääniä Porissa, Raumalla, Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Merikarvialla.

Keskustaa äänestettiin eniten Pohjois-Satakunnassa (Siikainen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku) sekä Eurajoella, Eurassa Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä.

Kokoomus ei ollut yhdessäkään Satakunnan kunnassa suosituin puolue, kun äänistä oli laskettu yli 80 prosenttia. Koko Suomen mittakaavassa Ylen tulosennuste povasi kokoomukselle vaalivoittoa.

Satakunnassa äänestysprosentti oli 48,5, mikä oli niukasti parempi kuin koko Suomen tulos 47,5 prosenttia.

Pohjois-SatakunNASSA äänestettiin ahkerasti ennakkoon ja myös vaalipäivänä. Tässä vaiheessa ääntenlaskua näyttää siltä, että äänestysinto palkitaan aluevaltuuston paikoilla. Aluevaltuustossa on yhteensä 69 paikkaa.

Kun äänistä oli laskettu yli 80 prosenttia, Satakunnan aluevaltuustoon on nousemassa peräti 7 kankaanpääläistä valtuutettua, ja Karvia ja Pomarkku saisivat kumpikin kaksi valtuutettua. Myös Merikarvialta saataisiin yksi valtuutettu.

Toisaalta myös kokonaan ilman valtuutettua olisivat jäämässä kaksi pohjoisen kuntaa, Siikainen ja Jämijärvi, sekä lisäksi Nakkila ja Harjavalta.

Aluevaltuustoon on nousemassa odotetusti eniten porilaisia ehdokkaita, 27 kappaletta. Raumalta valtuustoon menisi 11 henkeä.

Eura saisi 4 paikkaa, Eurajoki 4 ja Huittinen 4. Kokemäki ja Ulvila saisivat 3 paikkaa. Yksi paikka menisi Säkylään ja Merikarvialle.

Maakunnan ääniharavat olivat pitkälti kansanedustajia ja Rauma oli tässä suhteessa hyvin edustettuna.

Äänikuningatar oli kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) Raumalta 2093 äänellään. Hänen takanaan tulivat Rauman Eeva Kalli (kansanedustaja, kesk.), Kankaanpään Heidi Viljanen (kansanedustaja, sd.), Porista kaupunginhallituksen varapj. Sampsa Kataja (kok.) sekä kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) Raumalta.

Alla päivittyvät infografiikat: