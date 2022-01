Pori

Ennalta ehkäisevään lastensuojelutyöhön keskittyvä Icehearts-joukkuetoiminta alkaa Pohjois-Porissa syksyllä, kertoo Porin kaupunki tiedotteessa.

Kouluvuoden alussa aloittaa kaksi joukkuetta: toinen pojille, toinen tytöille.

Ensimmäinen Icehearts-joukkue perustettiin Poriin vuonna 2019. Ryhmän lapset kerättiin pääasiassa Myötätuulen koulusta, mutta joukkueessa on oppilaita myös Käppärän ja Vähärauman kouluista.

Vuonna 2020 käynnistynyt kaupungin toinen ryhmä toimii Meri-Porin alueella Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteydessä.

Tänä vuonna Icehearts-toiminta aloitetaan Kaarisillan yhtenäiskoululla. Vaikka toiminta painottuu useimmiten yhteen kouluun, Icehearts-joukkueeseen voidaan ottaa lapsia myös muiden koulujen alueelta.

Kolmannen Porin kaupungin rahoittaman joukkueen kanssa samaan aikaan aloittaa ulkopuolisella rahoituksella toinen joukkue samalla alueella. Toinen joukkue kootaan pojista, ja toinen on kaupungin ensimmäinen tytöistä kasattava joukkue.

”Kahden joukkueen aloittaminen rinnakkain on hieno mahdollisuus. Meillä on hyviä kokemuksia muilta paikkakunnilta siitä, että samaan aikaan kootut joukkueet tukevat toisiaan ja joukkueiden kasvattajat muodostavat toimivan työparin”, taustoittaa Icehearts ry:n tiimimentori Jani Söderling tiedotteessa.

”Kaksi ensimmäistä ryhmää on kasattu pojista, mutta meillä on alusta asti ollut ajatuksena, että myös tytöillä voisi olla tarvetta Iceheartsin kaltaiseen toimintaan. On todella hienoa, että saamme tässä vaiheessa myös tyttöjoukkueen jalkeille”, jatkaa liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Uusien ryhmien kasvattajien rekrytointi alkaa heti, ja joukkueiden kokoaminen aloitetaan kartoittamalla varhaiskasvatuksen parissa olevia alueella asuvia esikouluikäisiä lapsia.

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia 12 vuoden ajan. Toimintamallilla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia.