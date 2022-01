Kauppias vaihtuu kolmessa porilaisessa ruokakaupassa

Pori

Porin K-Market Karhunpesän, K-Market Sirkustorin ja K-Market Otavankadun kauppias vaihtuu maalis–huhtikuun aikana.

Kaikkia kolmea siirtyy vetämään Pirkanmaalla 18 vuotta sitten kaupan alalla aloittanut Sami Haverinen.

Haverinen siirtyy kauppiaaksi Poriin tavaratalopäällikön tehtävistä Valkeakosken K-Citymarketista.

Tiedotteen mukaan Haverisen ”fiilikset ovat korkealla ja perhosia on vatsassa” Poriin tulosta.

”On upeaa aloittaa kauppiasura Porissa. Kaikki kaupat ovat persoonallisia ja niillä on omat tarinansa. Nykyinen kauppias Miikka Lavanto henkilökuntansa kanssa on hoitanut kauppoja hyvin ja tästä on minun hyvä jatkaa”, Haverinen kertoo tiedotteessa.

Kauppias vaihtuu K-Market Karhunpesässä 1. maaliskuuta, K-Market Sirkustorissa 27. maaliskuuta ja K-Market Otavankadussa 3. huhtikuuta.

Haverisen perheeseen kuuluu Erika-puoliso. Haverinen kertoo viettävänsä vapaa-aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä harrastavansa liikuntaa lumilautailusta kuntosalille ja padeliin. ”Toivonkin löytäväni pelikavereita Porin suunnalta.”

Satakunnassa on yhteensä 78 K-kauppaa, joista K-Marketeja on 35. K-ryhmä työllistää maakunnassa noin 1 200 henkilöä.