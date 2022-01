Ylihärmän Säästöpankin liiketoiminta kesäkuun alusta osaksi Aito Säästöpankkia.

Pori

Satakunnassa ja Pirkanmaalla toimiva Aito Säästöpankki kasvaa fuusiolla Etelä-Pohjanmaalle. Vuonna 1900 perustettu Ylihärmän Säästöpankki käsittelee hallinnossaan maaliskuun aikana fuusioitumista Aito Säästöpankkiin.

Fuusiosuunnitelman mukaan Ylihärmän Säästöpankin liiketoiminta ja henkilöstö siirtyisivät Aito Säästöpankille kesäkuun alusta lukien.

Pankilla on neljä konttoria toimialueellaan Ylihärmässä, Kauhajoella, Isossakyrössä ja Seinäjoella. Asiakkaita pankilla on noin 10000. Henkilöstöä on 20. Konttorien toiminta ja asiakkuudet jatkuvat muutoksitta.

Ylihärmän Säästöpankin tase oli vuonna 2020 noin 174,2 miljoonaa euroa ja luotonanto noin 133 miljoonaa euroa.

Huittisissa kotipaikkaansa pitävä, 14 paikkakunnalla toimivan Aito Säästöpankin tase on 1,3 miljardia euroa ja luotonanto 1,4 miljardia. Asiakkaita pankilla on 77 000.

Aito Säästöpankin toimialue fuusion jälkeen.

Fuusion toteutuessa Ylihärmän Säästöpankin varallisuus siirtyy perustettavalle säätiölle, josta tulee yhdistymisjärjestelyn tuloksena Aito Säästöpankki Oy:n osakasomistaja. Muut pankin omistajat ovat Huittisten, Ikaalisten ja Luopioisten säästöpankkisäätiöt.