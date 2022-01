Rokotussuoja on pahiten puutteellinen 65–74-vuotiailla Porin perusturvan alueella.

Pori

Porin perusturvan alueella on viime aikoina ollut havaittavissa, että kolmansia koronarokotuksia on jäänyt erityisesti iäkkäämpien osalta väliin.

"Niitä on iäkkäimpien osalta erityisesti vielä kasvatettava”, muistuttaa koronarokotuksista vastaava Porin perusturvakeskuksen osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä.

Pahiten jälkijunassa ovat 70–74 -vuotiaat, jotka ovat ottaneet tuoreen tilaston mukaan (20.1.) peräti 8 prosenttia vähemmän kolmosrokotteita kuin koko maan samanikäinen väestö keskimäärin. Kolme rokotusta on tähän mennessä saanut kyseisestä ikäluokasta 69,2 prosenttia.

65–69 -vuotiaat ovat puolestaan 7 prosenttia jäljessä Porin perusturvan alueella muun maan tilanteesta. Ikäluokasta kolme rokotetta on saanut Porissa 63,5 prosenttia.

Kyseisissä ikäluokissa rokotusväli toisen ja kolmannen rokotteen välillä on kolmesta neljään kuukautta, joten rokotussuoja on tällä hetkellä monella puutteellinen.

Porin perusturvassa pohditaan parhaillaan, mistä tilanne johtuu ja mitä sille voisi tehdä.

”Syitä on vaikea arvioita, mutta ehkä osa tästä ikäryhmästä ei nyt liiku niin aktiivisesti missään, kun omikron leviää. Osa ei ole puolestaan tarkoituksella pitänyt kiirettä. Tarkkaa suunnitelmaa meillä ei vielä ole, mitä tilanteelle pitäisi tehdä, mutta tehostuksen tarvetta näissä ikäluokissa on ja tilannetta seurataan”, Heikkilä sanoo.

Ihmisiä muistutetaan Heikkilän mukaan tekstiviestitse rokotusajanvarauslinkin sisältävällä viestillä, mutta sekään ei Heikkilän mukaan välttämättä tavoita kaikkia ikäihmisiä.

” Jos nyt varaa ajan, maksimissaan viikon päähän saa sen.

Rokotustilanne ei ole Heikkilän mukaan kaikilta osin huono, sillä Porin perusturvan alueella on otettu varsin ahkerasti rokotteita tammikuun ajan muissa ikäryhmissä.

”Tammikuussa rokotteita on annettu 17 000, joista yli 15 500 on kolmansia annoksia. Meillä on ollut sunnuntairokotuksia, ja pop up -rokotuksissa on käynyt tosi paljon väkeä. Varsinkin työikäiset ovat käyneet enemmän rokotuksilla. Porin perusturvan alueella on myös rokotettu tasaisemmin koko väestöä kuin esimerkiksi joissain muissa kaupungeissa”, kehuu Heikkilä.

Uusia aikojakin on kuulemma varattu runsaasti, joskin jonoja ei sen suuremmin enää ole.

”Jos nyt varaa ajan, maksimissaan viikon päähän saa sen”, lupaa Heikkilä.

Tekstiviestikutsut rokotusvuorossa oleville lähtevät Heikkilän mukaan reaaliajassa.

”Kaikki alle 60-vuotiaat saavat rokotuksen, kun toisesta rokotteesta on kulunut 4–6 kuukautta. Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille kolmas koronarokote suositellaan otettavaksi 3−4 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Terveille alle 18-vuotialle kolmatta rokotusta ei ainakaan vielä anneta.”