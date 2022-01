Wide ContentPlaceholder

Satakunta

”En ole koneihminen, mutta tämä kone on hyvä” – lääkeautomaatit auttavat Porissa sekä kotihoitoa että sen iäkkäitä asiakkaita

Laitteita on Porin perusturvan piirissä jo 80, ja yksi käyttäjistä on 83-vuotias Pirjo Jussila. Pian käytäntö on laajenemassa keskusta-alueilta Noormarkkuun, Merikarvialle, Kullaalle ja Laviaan sekä Itä-Poriin. Myöhemmin kotihoidossa saattaa olla digiloikan vuoro.

Tilaajille

