Saariston ja Rauman kaupunkialueen välille on saatu uusi tieyhteys, kun meriteollisuuspuistosta on avattu pengertie Järviluotoihin, jotka on varattu sataman tulevaisuuden laajennusalueeksi.

Lupaprosessit ovat edelleen kesken ja saaren käyttömahdollisuudet ovat rajatut, sillä Vähä- ja Iso-Järviluotoon asettuneet rauhoitetut linnut pitävät saaret hallussaan pesintäkauden ajan. Ratkaisua lintujen ja niiden pesinnän suojelusta odotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta kevään kuluessa.

Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas sanoo tien tulevan valmiiksi säädetyssä ajassa ennen tammikuun päättymistä. Aikataulun määrittävät merikotkan pesinnän alkaminen ja merimetsojen kevätmuutto.

Rauman Satama Oy sai joulukuun tienoilla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) puoltavan lausunnon, että keskeneräiset ja valitusprosessin kohteena olevat tiepenkereet voidaan yhdistää väliaikaisesti ajouralla.

Satamayhtiön tekninen johtaja Timo Metsäkallas kertoo ajouran rakentamisen edenneen suunnitellusti ja saadaan lintusuojelumääräysten mukaisesti valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Aikataulun säätelee merikotkan pesintä Iso-Järviluodossa sekä merimetsojen pesintä.

”Kyllä, merikotka on nähty pesällään. Sen vuoksi saarelle ei voida ajaa, eikä liikkua helmikuun alusta elokuun lopulle. Silloin merimetsot ovat myös lähteneet muutolle”, Metsäkallas sanoo.

Nyt viimeisessä vaiheessa Järviluotojen tiepenkereeseen asennetaan kahdeksan vesivirtausputkea korvaaman umpeen läjitettyjä saarten välisiä salmia.

Meriteollisuuspuistosta on nyt ajotie merimetsojen valloittaman Vähä-Järviluodon pohjoisreunaa kohti Iso-Järviluotoa ja sen etelärannan läjitysallasta.

Rauman sataman seuraava laajennusalue on yhdistelmä Iso-Järviluotoa ja täytettävää läjitysallasta. Oikealla näkyvässä metsässä asuu merikotka ja osa Suomen suurimmasta merimetsokoloniasta. Timo Metsäkallas kertoo merikotkan näkyneen jo pesinnän valmistelutoimissa.

Satamalle 60 hehtaaria

Laajennusalue on Rauman satamalle tärkeä, sillä nykyinen satama-alue on käytännössä rakennettu loppuun. Järviluotojen lopullinen käyttömahdollisuus on vielä avoinna, sillä luonnonsuojelulain ja lintudirektiivien säädösten nojalla se on puolet vuodesta suojelualueena, ainakin toistaiseksi.

Timo Metsäkallas sanoo, että ajoura mahdollistaa kumipyöräliikenteen saarelle ja sen eteläpuolelle pengerretylle ruoppaus- ja maamassojen läjitysaltaalle.

”Voimme nyt aloittaa laajennusalueen valmistelun. Toistaiseksi ei välitöntä tarvetta ei ole tiedossa, mutta kyselyjä on silloin tällöin tullut”, Metsäkallas kertoo.

Iso-Järviluodon varsinaisen saarialueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria ja läjitysaltaan ala on noin 35 hehtaaria, joten tulevaisuuden satama-aluetta on yhteensä noin 60 hehtaaria.

Metsäkallas huomauttaa, että läjitysallas on suurimmaksi osaksi täytetty pehmeillä maamassoilla ja se vaatii mittavaa täyttöä kiviaineksella satamatoimintaan tai muuhun teolliseen käyttöön.

Ajoura avaa nyt mahdollisuuden kaupunkialueelta louhittavan kiviaineksen hyötykäyttöön läjitysaltaan täytössä. Ilman tietä se olisi pitänyt hoitaa kalliisti vesikuljetuksilla sekä lastauksella proomuihin ja taas purkamisella maalle saaressa.

Vähä-Järviluodon pohjoisreunaan on tehty väliaikainen ajoura autokuljetuksia varten. Merimetsojen pesäpuihin ei ole kajottu.

Iso Arska värvätty lintuvahtiin

Päällikkö Arska -nimikortilla varustettu linnunpelätin on Vähä-Järviluotoon johtavan tiepenkereen alkupäässä. Pelättimen laatijasta ei ole tietoa.

Keväällä 2019 Rauman sataman ja meriteollisuuspuiston naapuriksi asettautunut merimetsoyhdyskunta jakaa mielipiteitä. Yhtenä ilmentymänä on näyttelijä Arnold Schwarzeneggerin hahmon saaneen linnunpelättimen värvääminen lintuvahdiksi.

Arskan nimikortti kertoo hänen vahdissaan olevan merimetsoista vapaa alue.

Arnold Schwarzeneggerin hahmo on haalarihommissa Raumalla.

Arskan kädessä on kieltokyltti mustille linnuille: ”Ei saa tulla tänne”. Töitä Arska- pelättimellä on ehkä tiedossa kevääksi runsaasti, sillä menneinä pesimäkausina Järviluotojen yli 3 000 pesän merimetsoyhdyskunta on ollut Suomen suurin.

Sataman ja telakan toiminta ei ole haitannut merimetsojen pesintää. Järviluodoissa ei ihmisiä ole liikkunut vuosikymmeniin, eikä maihinnousu saarille ole luvallistakaan. Iso-Järviluodon läjitysaltaalla kieltokyltit varoittavat altaiden olevan vaarallisen upottavia.

Linnut ovat saaneet elellä ja pesiä Järviluodoilla rauhassa. Parin menneen kesän aikana lintujen aiheuttama lantakuormitus on pitänyt huolen, ettei saarille ole kukaan halunnutkaan.

Merimetsot ovat valloittaneet Vähä-Järviluodon puut ja vielä jäljellä olevat huvilarakennukset pesintään. Pääosa saaren puustosta on nääntynyt lantakuormitukseen.