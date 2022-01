Aluevaalit

Maanantaina ennakkoäänien määrässä palattiin Satakunnassa lähes ensimmäisten ennakkoäänestyspäivien tasolle. Tahti yli tuplaantui sunnuntain suvannosta.

Satakunnan äänioikeutetuista oli maanantai-iltana antanut äänensä 23,3 prosenttia (sunnuntaina 18,7). Kaikkiaan Satakunnassa on nyt annettu 41 110 ääntä (32 994).

Merikarvia vei maanantaina kärkipaikan äänestysinnossa Raumalta. Merikarvialla äänensä on antanut 27,2 prosenttia (684 ääntä) äänioikeutetuista. Kakkosena tuli Pomarkku (26,7 prosenttia, 447 ääntä) ja kolmosena Eurajoki (26,6 prosenttia, 1 977 ääntä).

Raumalla uurnilla on käynyt 26,2 prosenttia (8 397 ääntä). Porissa ääniä on annettu 15 300, joka on 22,1 prosenttia kaupungin äänioikeutetuista.

Suhteessa vähiten äänestäjiä on Satakunnassa ollut liikkeellä Siikaisissa, joka oli ainut vielä alle 20 prosentin jäänyt kunta (19,3 prosenttia, 225 ääntä). Peränpitäjiin kuuluvat myös Kokemäki (20,3 prosenttia, 1 189 ääntä) ja Eura (20,7 prosenttia, 1 917 ääntä).

Aluevaaleissa on koko maassa äänestänyt ennakkoon 806 480 ihmistä eli 20,5 prosenttia äänioikeutetuista. Maanantai oli kuudes ennakkoäänestyspäivä. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina.

Naiset ovat äänestäneet ennakkoon ahkerammin. Miehistä äänioikeuttaan on käyttänyt 362 065 eli 18,7 prosenttia ja naisista 444 415 eli 22,3 prosenttia.

Ahkerimmin on äänestetty Etelä-Savon hyvinvointialueella, jossa neljäsosa äänioikeutetuista on antanut äänensä ennakkoon. Vähiten äänestysintoa on ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa äänestäneitä on vasta 15 prosenttia.

Maanantaina äänensä antoi 162 246 äänioikeutettua, eli liki kaksinkertainen määrä sunnuntaihin verrattuna. Äänestäneiden osuus kasvoi 4,1 prosenttiyksiköllä. Maanantai oli toistaiseksi aktiivisin ennakkoäänestyspäivä.

Vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.