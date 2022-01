Koronan kotitesteihin varaudutaan, mutta odotetaan koulujen yhteistä päätöstä.

Tilaajille

Pori

Länsirannikon Koulutus Oy Winnovassa koronatilanne on pysynyt maltillisena, ja sellaisena sen halutaan pysyvänkin, kertoo Winnovan rehtori Juha Vasama.

”Perustilanne koronan osalta on ennallaan ja tavoitteemme on pysyä lähiopetuksessa. Toki (korona-) osumiakin on opiskelijoihin sattunut, mutta ne ovat olleet yksittäisiä, eivätkä ole estäneet opetuksen turvallista järjestämistä”, Vasama sanoo.