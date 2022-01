Pekka Ruusuvuori tutkii, voisiko tekoäly auttaa eturauhassyövän diagnostiikassa.

Tekniikan tohtori Pekka Ruusuvuori on tutkinut muun muassa 3D-virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä.

Noormarkkulainen Pekka Ruusuvuori on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori. Omista vaivoista ei hänelle kuitenkaan kannata kertoa mitään, sillä Ruusuvuori ei ole koskaan käyttänyt lääkärintakkia.

Tekniikan tohtori Ruusuvuori on tutkinut muun muassa 3D-virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä. Hänenlaisilleen on kysyntää myös lääketieteessä, sillä esimerkiksi syöpätutkimuksesta on tullut myös datalähtöistä suurten tietoaineistojen käsittelyä.