Annettujen äänten määrä nousi perjantaista lähes 97 000:llä koko maassa.

Aluevaalien ennakkoäänestys jatkui lauantaina.

Satakunnassa äänestysaktiivisuus nousi 16,7 prosenttiin (perjantaina 13,8). Kaikkiaan Satakunnassa on annettu 29 425 ääntä (24 400).

Lauantaina äänestäjiä oli liikkeellä enää runsas puolet ensimmäisten ennakkoäänestyspäivien lukumääristä.

Innokkainta Satakunnassa on yhä Raumalla, jossa äänioikeutetuista uurnilla on käynyt 19,8 prosenttia (6 330 ääntä). Toisen sijan jakavat 18,2 prosentilla Eurajoki (1 352 ääntä) ja Kankaanpää (1 901).

Porissa ääniä on annettu 10 793, mikä on 15,9 prosenttia kaupungin äänioikeutetuista.

Neljän ennakkoäänestyspäivän jälkeen vähiten äänestäjiä on ollut liikkeellä Eurassa ja Harjavallassa. Molemmissa äänioikeutetuista on käynyt äänestämässä 14,6 prosenttia. Ääniä on annettu Eurassa 1 353 ja Harjavallassa 828.

Äänestysaktiivisuus kipusi koko maassa 14,1 prosenttiin. Lauantai-iltaan mennessä oli annettu ennakkoääniä yhteensä noin 552 900.

Ennakkoäänestyspäivä oli neljäs. Annettujen äänten määrä nousi perjantaista lähes 97 000:lla.

Maan vilkkainta oli Etelä-Savossa, jossa äänestysprosentti kohosi lauantaina 17,7:ään. Yli 16 prosenttiin yllettiin Satakunnan lisäksi Etelä-Karjalassa.