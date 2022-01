Satasairaalassa oli perjantaina kuusi koronapotilasta osastohoidossa ja kaksi potilasta tehohoidossa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on Satakunnassa kirjattu tähän mennessä kaikkiaan 60.

Koronatilanne on pahentunut Satakunnassa edelleen. Suurin osa tartunnoista on peräisin samasta taloudesta.

Satakunnan koronatilanne on edelleen heikentynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat lähteneet jyrkkään nousuun. Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön oman seurannan mukaan ilmaantuvuus on nyt peräti 1 162 tartuntaa per 100 000 asukasta kohden 29.12.2021 ja 11.1.2022 välisenä aikana.

Tilanne on vaikea koko Satakunnassa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1 000 tapausta valtaosassa Satakuntaa: Raumalla, Porissa, Merikarvialla, Ulvilassa, Kankaanpäässä, Karviassa, Eurassa, Eurajoella ja Kokemäellä.

Tammikuun ensimmäisellä viikolla Satakunnassa otettiin yhteensä 6 965 näytettä, joista peräti 17 prosenttia oli positiivisia. Koronatapauksia todettiin Satakunnassa 1 162 kappaletta. Näistä vasta 423 kappaletta oli kirjattu rekisteriin eli 64 prosentissa tapauksista tartunnanjäljitys tai ainakin sen kirjaaminen rekisteriin oli kesken.

Tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin, tartunnanlähde pystyttiin kuitenkin selvittämään jopa 75 prosentissa tapauksista. Näistä tartunnoista 90 prosenttia oli peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, 8 prosenttia muusta sairaanhoitopiiristä ja vain 2 prosenttia ulkomailta.

Tunnistetuista tartunnanlähteistä 37 prosenttia oli peräisin samasta taloudesta. Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 26 prosentissa tapauksista.

Työpaikalta saatuja tartuntoja oli 28, ja näistä 8 oli sote-alan työpaikoilta hoivalaitoksista eri puolilta Satakuntaa. Tartunnat johtuivat lähes poikkeuksetta henkilökunnan välisistä kontakteista tilanteissa, joissa ei oltu käytetty maskia esimerkiksi tauko- ja ruokailutilanteissa.

Muut työpaikkatartunnat ovat peräisin eri aloilta ja työyhteisöistä ympäri Satakuntaa.

Rekisteriin kirjattuja tartuntoja oppilaitoksista tai varhaiskasvatuksesta ei ollut viime viikolla yhtään.

Baarissa, yökerhossa ja yksityisjuhlissa todettiin yhteensä 14 tartuntaa. Lisäksi kotimaan matkailusta Leville ja Rukalle saatiin ainakin 22 tartuntaa.

Liikennevälineistä, kuten autossa ja junissa, saatuja tartuntoja todettiin kolme.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) käsitteli perjantai-iltana alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta. Työryhmän mukaan omikron-muunnoksen aiheuttamien tartuntojen nopea lisääntyminen on johtanut siihen, että aiemmin tehokkaan tartunnanjäljityksen merkitys epidemian ehkäisyssä on selvästi huonontunut.

”Satakunnan alueella todetaan nyt merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä enää luotettavasti jäljittämään. Suurin ongelma on tartunnanjäljityksen viivästyminen ja näin ollen tarkkaa kokonaiskäsitystä tilanteesta ei enää pystytä muodostamaan”, viestittävät Satasairaalan infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä ja Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ATTR:n perjantai-illan kokouksen jälkeen.

Myös näytevastuksien saamisessa on ollut selviä viiveitä johtuen reagenssipulasta ja siitä, että näytteitä on jouduttu lähettämään alihankintana muualle.

Ilmaantuvuuden noustessa, myös sairaalakuormitus on lisääntynyt ja sen ennustetaan lähiviikkoina kasvavan.

”Tänä aamuna (perjantaina) Satasairaalassa oli kuusi koronapotilasta osastohoidossa ja kaksi potilasta tehohoidossa Covid -infektion takia. Viikolla 1 alkoi 11 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa ja 6 perusterveydenhuollossa.”

Koronainfektioiden aiheuttama sairaalakuormitus pysyi edeltävään viikkoon nähden miltei samanlaisena.

”Tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, mutta erityisjärjestelyihin on jouduttu paikoin turvautumaan, kun samaan aikaan tehohoidossa on ollut sekä Covid- että RS-viruspotilaita. Satasairaalan normaalia toimintaa ei ole kuitenkaan jouduttu toistaiseksi rajoittamaan.”

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli perjantaina hoidossa 10 koronapotilasta eristyksessä.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 207 potilasta, tehohoidossa 31 potilasta.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia, jossa korona on ollut vähintään myötävaikuttavana tekijänä on kirjattu kaikkiaan 60, joista 44 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

ATTR antoi perjantaina myös yhtenäiset suositukset Satakuntaan koko väestölle, miten toimia, jos epäilee koronatartuntaa.

”Työnantajia suositellaan tilapäisesti hyväksymään 5 vuorokauden sairaspoissaolo ja altistuneiden etätyö, jotta epidemian kulkua työpaikoilla voidaan hidastaa. Tartunnanjäljityksen painopiste siirretään sairaaloihin ja hoivalaitoksiin.”

Sairaana pysytään siis kotona omailmoitussairauslomalla tai tarvittaessa työterveyslääkärin tai -hoitajan todistuksella, eikä eristys- ja karanteenipäätöksiä enää tehdä.