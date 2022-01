Reilu 24 400 on äänestänyt Satakunnassa ennakkoon, raumalaiset edelleen aktiivisimpia

Perjantai oli kolmas ennakkoäänestyspäivä.

Aluevaaleissa on annettu ennakkoääniä yhteensä noin 456 000, mikä on 11,6 prosenttia äänioikeutetuista.

Satakunnassa on päästy 13,8 prosentin äänestysaktiivisuuteen reilulla 24 400 äänellä. Kolmantena ennakkoäänestyspäivänä äänestäjiä oli liikkeellä Satakunnassa hiukan vähemmän kuin kahtena ensimmäisenä.

Rauma vetää edelleen maakunnassa joukkoa 16,6 prosentilla. Ääniä on annettu reilu 5 300. Toiseksi aktiivisin äänestysosuus on Merikarvialla, 15,4 prosenttia, hiukan vajaa 400 ääntä.

Porissa ääniä on annettu reilu 9 000, mikä on 13 prosenttia kaupungin äänioikeutetuista.

Kolmen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Satakunnassa on ollut rauhallisinta Jämijärvellä. Siellä ääniä on annettu 159, mikä on 11,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaikista alueista ahkerimmin ovat äänestäneet eteläsavolaiset, joiden äänestysprosentti on noussut yli viidentoista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on toistaiseksi äänestänyt vasta 8,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko maassa äänioikeutetuista naisista äänestämässä on käynyt 12,5 prosenttia ja miehistä 10,7 prosenttia.