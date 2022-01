Käytetyt dieselit ovat edelleen haluttuja – Autokauppias Porin Laviassa: ”Myyntimäärä on pudonnut, mutta kyse on enemmän saatavuudesta”

Uusien autojen toimitusaikojen venyminen on jopa tehnyt pulaa vaihdokeista, voimanlähteestä riippumatta.

Käytettyjen autojen konkarimyyjä Lasse Huikka sanoo kohtuullisilla kilometreillä varustettujen dieselautojen olevan kysyttyjä työmatkan taittajia. Vuosimalli 2009 Skoda Fabia on tulossa juuri myyntiin. ”Nämä kiertävät vauhdikkaasti.”

Autokaupasta keskusteltaessa sähköautot, joko täyssähköiset tai hybridit nousevat eittämättä puheeksi. Diesel kuulostaa vanhanaikaiselta, eikä sen mainetta vihreän siirtymän aikana pidetä kovin mairittelevana.

Käytettyjen autojen kaupankäynnissä on toisin. Diesel tulee pitämään pintansa vielä pitkään, vaikka siirtymä sähköisiin energialähteisiin on eittämättä käynnissä. Käytetyille diesel-autoille on yhä oma, vilkas markkinansa, vahvistaa käytettyjä autoja Porin Laviassa kauppaava Lasse Huikka.