Muutamia vuosia sitten vieraillessani syysloman aikaan Salzburgissa halusin päästä tutustumaan “Jouluyö, juhlayö” -laulun syntysijoille Oberndorfin kylään. Matkaa kertyisi noin 20 kilometriä Salzburgista ja opastoimiston mukaan sinne pääsisi paikallisjunan kyydissä.

Junassa matkustaminen toi eteeni kumpuilevat maisemat, tavallisen itävaltalaisen arjen; koululaiset tulivat junaan ja nousivat junasta kyläpysäkkien välillä, syyslomaa ei silloin siellä ollut.

Pohdin epäilys mielessäni, täältäkö maalaismaisemista se maailman kuulu joululaulu oikeasti olisi lähtöisin? Täälläkö pappi Joseph Mohr oli kirjoittanut runon, johon kylän urkuri Franz Gruber teki melodian? En nähnyt mitään kuuluisaa tai loistoa ympärilläni, ainoastaan arkipäiväistä elämänmenoa.

Perille päästyäni hämmästelin ympäristöäni, ei mitään historiallista tai merkityksellistä ollut näköpiirissä - vain pieni maalaiskylä ja tavallisen oloisia kyläläisiä. Ilma oli sateen ja viiman hämärtämä, eikä tietoakaan mihin suuntaan pitäisi kävellä päästäkseen tämän, ehkä maailman tunnetuimman, joululaulun alkulähteille.

Vihdoin harhailujen jälkeen oli edessäni vaatimattoman näköinen pihapiiri ja pettymys: museo oli remontin vuoksi suljettuna, mutta onneksi sateen kastelemana pääsin suojaan pieneen kappeliin.

Samassa hetkessä ymmärsin olevani juuri siinä - etsimässäni Stille Nacht, heilige Nacht -laulun esittämispaikassa. Kappeli oli tunnelmallinen, vaatimaton ja pieni, mutta värikkäiden lasimaalausten tekstien ja kuvien kautta saattoi kuvitella itsensä noin 200 vuoden takaiseen Jouluyö, juhlayö - joululaulun sävelien maailmaan. Aloin laulaa tätä tirolilaista, yli kolmelle sadalle kielelle ja murteelle käännettyä joululaulua: Jouluyö, juhlayö! Päättynyt kaikk´on työ, kaks´vain valveill´on puolisoa, lapsen herttaisen nukkuessaan - seimikätkyessään, seimikätkyessään.

Tämän sunnuntain psalmitekstissä sanotaan: Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Ja näin on käynytkin myös tämän Jouluyö, juhlayö -laulun kautta. Pienestä vaatimattomasta kylästä levisi yli maanpiirin sävelien ja tekstin kautta sanoma Kristus syntynyt on ja tämä sanoma on annettu meille kaikkia elinpäiviämme varten - arkeen ja juhlaan.

Anne-Marie Grundstén

Kirjoittaja on Porin Teljän seurakunnan A-kanttori