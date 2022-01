82-vuotias mies kateissa Raumalla

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon.

Rauma

Poliisi etsii Raumalla tiistaina aamupäivällä kadonnutta 82-vuotiasta Heikki Savolaista. Viimeinen havainto miehestä on tehty kello 10.30 Kukonkarinkadulla kirkon lähistöllä.

Savolainen on 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on silmälasit. Hän on pukeutunut ruskeisiin samettihousuihin, vihreänharmaaseen puseromalliseen takkiin sekä mustiin kenkiin. Hänellä on mahdollisesti musta pipo päässä.

Savolainen on muistamaton ja pärjäämätön, Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo Facebookissa olevassa ilmoituksessa. Havainnoista tulee ilmoittaa hätänumeroon.