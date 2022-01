Pori

Erikoiskuljetus haittaa liikennettä tiellä 8 välillä Pori-Söörmarkku sekä tiellä 23 välillä Söörmarkku-Parkano maanantaina 10. tammikuuta kello 20-22 välisenä aikana, tieliikennekeskus tiedottaa.

Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen korkeus on 7,2 metriä. Kuljetus on matkalla Porista Imatralle. Ajoneuvoyhdistelmiä on yhteensä kolme. Kuljetuksen arvioidaan saapuvan perille 13. tammikuuta kello 6 mennessä.