Heimo Hietanen ei aio tarjota Kokemäen seurakunnalle valmista ratkaisua: ”Kaikki ratkaisun avaimet ovat jo siellä Kokemäellä”

Tuomiokapituli palkkasi lääninrovasti Heimo Hietasen selvittelemään Kokemäen seurakunnan kipukohtia. Työhön on aikaa helmikuun loppuun saakka.

Lääninrovasti Heimo Hietanen on aloittanut keskustelut Kokemäen seurakunnan johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Vaikka selvityshenkilön työ on vasta alussa, se on Hietasen mukaan alkanut hyvin. Kaikki ne keskustelut, jotka hän on tähän mennessä käynyt, ovat olleet avoimia ja aitoja.