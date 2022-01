Ulvilan keskustassa sähkökatko ohi, Merikarvialla ja Pomarkussa siivotaan vielä lumen jälkiä

Ulvila, Merikarvia, Pomarkku

Ulvilan keskustan tuntumassa oli maanantaina noin 150 asiakasta ilman sähköä.

”Vika-alue on paikannettu, mutta häiriön syy ei ole vielä selvillä”, kertoi käyttöpäällikkö Kimmo Vainiola Carunalta maanantaina puoli kahdentoista jälkeen.

Vika on nyt ohi. Sama on tilanne Carunan asiakkaiden osalta Merikarvialla. Siellä oli parisenkymmentä Carunan asiakasta ilman sähköjä aivan ranta-alueella.

”Puita on lumikuorman takia kallistunut ilmajohdoille”, Vainiola kertoi aamupäivällä.

Myös Lankosken Sähkön asiakkaita on suunnilleen saman verran sähköttä Merikarvialla. Syy on sama, eli lumikuorma, kertoo toimitusjohtaja Kari Rimpelä. Lankosken Sähkö on korjaamassa tilannetta paikalla.

Vajaa 50 Lankosken Sähkön asiakasta on ilman sähköä myös Pomarkussa. Syyksi on osoittautuneet myös siellä lumen painamat kuusenoksat johdolla.

Rimpelä mukaan linjojen pitäisi olla toimintakunnossa jokusen tunnin sisällä.

Uutiseen päivitetty tilanne kello 13.15.