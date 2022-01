Perussuomalaisten kankaanpääläinen kaupunginvaltuutettu Teuvo Roskala julkaisi Facebook-päivityksen, mutta poisti sen myöhemmin ja sanoo sitä nyt yliampuvaksi. Kankaanpään ryhmäksi kutsuttu miesjoukko vapautui tutkintavankeudesta, mutta poliisi epäilee sitä yhä terrorismirikoksista.

Perussuomalaisten kankaanpääläinen kaupunginvaltuutettu Teuvo Roskala julkaisi Kankaanpään terrorismirikoksista epäiltyjen miesten tutkintavankeudesta vapautumisen jälkeen kärjekkään Facebook-päivityksen, jossa hän vertasi vakavista rikoksista epäiltyjä miehiä vuonna 1995 kultaa voittaneeseen Suomen jääkiekkomaajoukkueeseen.

Poliisi on nimennyt terrorismirikoksista epäillyn joukon Kankaanpään ryhmäksi, jonka neljä yhä tutkintavankina ollutta epäiltyä vapautui oikeuden päätöksellä keskiviikkona. Poliisi epäilee silti miehiä yhä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista.

Roskalan näkemys aiheutti Facebookissa kummastusta, minkä jälkeen hän vertasi samassa ketjussa äärioikeistolaisista terrorismirikoksista epäiltyjä miehiä vielä Etelä-Afrikan rotuerottelua vastustaneisiin arkkipiispa Desmond Tutuun ja poliitikko Nelson Mandelaan. Molemmat ovat saaneet Nobelin rauhanpalkinnon.

Helsingin Sanomat tavoitti puhelimitse Roskalan, joka on nyt poistanut julkisen Facebook-päivityksensä. Hänen mukaansa se oli yliampuva.

Tässä [kirjoituksessa] oli tällainen, että ”nyt ei muuta iso kansanjuhla pystyyn. Poikamme palaavat kuin leijonat aikoinaan Globenista. Torilla tavataan!” Mitä tällä päivityksellä tarkoitit?

”Se oli sellainen, että ei ainakaan voida tuomita ketään ilman, että oikeus on ratkaissut. Että ei ristiinnaulita ketään.”

Eivätkö nämä ole aika vakavia rikosepäilyjä?

”Epäilyt on tosi vakavia. Että jos paljastuu, että epäilyissä on jotain perää, niin se on tosi vakava juttu kyllä sitten.”

Mitenkäs kun tuo kansanjuhlakommentti on aika räyhäkäs kuitenkin?

”Sen tähden otinkin [pois]. Se on liian yliampuva. Ei se anna oikeaa kuvaa siitä, ei ketään voi tietenkään juhlia siitä porukalla, jos joku on tehnyt jotain laitonta. Enhän ymmärrä ollenkaan tätä, kun Gretaa [Thunbergia] juhlitaan Ruotsissa, kun se on tehnyt laittomuuksia – ollut koulusta laittomasti pois. Että sehän on ihan vastaavaa.”

Vähän erilainen ilmiö, tässä on aseita ja räjähteitä.

”No niin on, mutta sillähän on tarkoitus nostattaa maailmanlaajuista huomiota ja vastakkainasettelua. Tämä vastakkainasettelu ei ole hyvä asia ollenkaan. Tämä teidän artikkeli teki sitä vastakkainasettelua valtavasti täällä. Se ei ollut mikään poliittinen, vaan kaikilta eri yhteiskuntaluokista ja tahoilta. Tuli tosi vahvaa, että pidettiin, että kuinka tämä tälleen meni. Että nyt ihmisistä tietysti tuntuu, että aha, ei ollutkaan syytä niin voimakkaasti.”

Roskalan viittaus koskee joulukuista reportaasia, jossa kuljettiin terrorismirikoksista epäiltyjen lähialueilla ja haastatteliin paikallisia. Artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Satakunnan Kansassa.

Reportaasi herätti Satakunnassa laajaa keskustelua, koska nimettömänä esiintyneet haastatellut kertoivat jo aiemmin väkivaltarikoksista epäiltyjen ja tuomittujen miesten käytöksestä hälyttäviä tietoja. Useimmat nimellään esiintyneet haastateltavat taas pitivät kohua.

Toisin kuin Roskala sanoo, ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ei ole rikkonut lakia olemalla poissa koulusta.

Perussuomalaisten Kankaanpään paikallisyhdistys on aiemmin antanut Roskalalle varoituksen hänen julkaisemistaan raiskauskommenteista. Tuolloin Roskala kirjoitti, että perinteisessä kristillisessä avioliitossa ei voi tulla raiskatuksi.

Poliisi on kertonut, että se epäilee Kankaanpään ryhmäksi nimeämäänsä viiden miehen joukkoa terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikosta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallista räjähde­rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä varkaudesta.

Käräjäoikeus vapautti loput yhä vangittuna olleista epäillyistä keskiviikkona. Oikeuden julkaisemista perusteluista ei voinut päätellä täysin aukottomasti, pitikö oikeus poliisin tämän hetken näyttöä terroristisesta tarkoituksesta huterana vai eikö miehiä olisi oikeuden tuoreen tulkinnan mukaan pitänyt alkujaankaan vangita, koska he olivat olleet jo vuonna 2020 vangittuna lähes samoilla nimikkeillä ilman terroristista tarkoitusta.

Oikeuden mukaan epäillyillä ei ollut enää myöskään mahdollisuutta sotkea tutkintaa.