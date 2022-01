Satakunnan Kansa kysyi koululaisilta ja opiskelijoilta mielipidettä etäopiskeluun palaamisesta. Osalle paluu on varsin mieluisaa.

Pori

Kävimme kysymässä, mitä ajatuksia Porin ja lähialueiden koululaisilla ja opiskelijoilla on lähiopetukseen palaamisesta.

Veronika Dahl ja Kaisa Alho, Pori

”Etäkoulu toimii kyllä, mutta ehkä oppiminen on siellä vähän vaikeampaa. Opettaja ei välttämättä aina kiinnitä huomiota siihen, että kaikki ovat ruudun takana mukana. Samoin kotona on joskus vaikea keskittyä nettituntiin, kun ympärillä tapahtuu kaikkea muutakin.”

”Luokkakavereita näkee tietysti vähemmän päivällä, mutta jos on oikeita ystäviä, heidän kanssaan voi viettää aikaa illemmalla.”

Alisa Broberg opiskelee Winnovassa Porissa ja kertoo etäkoulun sujuneen hyvin viime kerrallakin.

Alisa Broberg, Pori

”Minua ei etäkouluun siirtyminen haittaisi. Ammattikoulussa meillä on tällä hetkellä menossa teoriaopintoja, joita pystyisi hyvin tekemään kotonakin. Harjoittelujaksoon etäopiskelu voi tietysti vaikuttaa.”

”Edellisestä etäopiskelusta on todella hyvät kokemukset. Tykkäsin olla kotona rennosti. Kuitenkaan en ottanut niin rennosti, että se olisi haitannut opiskelua.”

Topias Mäkelä aloitti opinnot Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2020.

Topias Mäkelä, Pori

”Pakolliset kurssit opiskellaan luokassa, mutta muuten opiskelu taitaa mennä taas opettajan elämän katselemiseksi läppäriltä. Vuonna 2020 aloitin hoitotyön opinnot Satakunnan ammattikorkeakoulussa, joten korona on vaikuttanut koko opintojeni ajan.”

”Väsähtäähän siinä, jos kahdeksankin tuntia on ruudun ääressä, on se aika kamalaa. Lasten ja nuorten parissa harjoittelu alkaa nyt tammikuussa, ja se onnistuu vielä. Helsingissä kaiketi on jo kokeiltu etätapaamisiakin.”

Jalkapalloa harrastava Juho Kangassalo käy peruskoulun seitsemättä luokkaa Porissa.

Juho Kangassalo, Pori

”Viime kerralla etäkoulu oli melko helppoa. Meillä oli hyvä opettaja, joka sai etätunnit sujumaan. Pystyin kotona keskittymään tunteihin.”

”Luokkakavereita näki tietysti vähemmän, mutta harrastan jalkapalloa, ja siellä meidät oli jaettu eri alueiden koulujen ryhmiin. Siellä sitten näki kavereita samasta koulustakin. Viimeksi ainoa miinuspuoli oli, että harrastukset loppuivat.”

”Koululta saatiin koneet mukaan kyllä, Chromebookia oppi hyvin käyttämään.”

Kuvassa vasemmalla oleva Julia sekä hänen siskonsa Sofia Hollmén toivovat, että etäkoulusta ei tulisi pitkäaikainen. Sofia opiskelee Eurajoen lukiossa ja Julia on yhdeksännellä luokalla

Sofia ja Julia Hollmén, Eurajoki

”Vähän aikaa etäopiskelua ei haittaa, mutta toiveena on, että ajanjakso olisi mahdollisimman lyhyt. Joku pari viikkoa menee hyvin vielä.”

”Kotona pystyy kyllä keskittymään tunteihin, mutta tehtävien tekemiseen ei välttämättä ole samanlaista paloa. Lähiopetus on parempi vaihtoehto.”

”Lukiossa esimerkiksi pitkä matematiikka on vaikeampaa etäopiskeluna. Aina ei ole välttämättä täysin selvää, missä lukiotehtävät ovat.”