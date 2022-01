Talvi kutsuu nyt hiihtämään. Selvitimme, millainen on Satakunnan latutilanne.

Tilaajille

Lunta on saatu koko Satakuntaan, tosin kunnon latujen tekemiseen sitä on paikoin vielä niukasti. Hiihdettäviä latuja on maakunnassa kuitenkin jo paljon.

Porissa on luvassa helpotusta Porin metsän 3 kilometrin tykkilumiladun ruuhkaan.