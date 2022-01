Lakot alkoivat suurella osalla UPM:n Suomen tehtaista

UPM sanoo, ettei ole saanut Paperiliitolta vastakaikua työehtosopimusneuvottelujen käynnistämiseen. Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi liiton keskiviikkona tekemän esityksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro ovat lauantaiaamuna aloittaneet lakot UPM:n tehtailla Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella. Liittojen ilmoitusten mukaan lakot jatkuvat 22. tammikuuta asti, mikäli uusista työehtosopimuksista ei päästä sopimukseen ennen sitä, kerrotaan UPM:n tiedotteessa.

Lakot eivät koske yhtiön vaneri- ja sahaliiketoimintoja, jotka solmivat joulukuussa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa. Lakot eivät myöskään koske UPM Energyn toimintoja, joissa sovelletaan energia-alan yleissitovia työehtosopimuksia.

Lakoilla on vaikutusta tehdaspaikkakunnilla myös lämmöntuotantoon ja vedenkäsittelyyn.

Lue lisää: Rauman kaupunki varautuu UPM:n lakon vaikutuksiin – kaukolämmön käyttöä rajoitetaan kaupungin tiloissa ja katujen sulatuksessa

Lue lisää: Rauman yhteispuhdistamo pidetään käynnissä, voimalaitos menossa seisokkiin

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton, Sähköliiton sekä Ammattiliitto Pron väliset työehtosopimukset päättyivät 31.12.2021, eikä niillä ole jälkivaikutusta, koska UPM ei ole ollut sopimusten osapuoli, UPM:ltä todetaan.

UPM kertoo pyrkineensä käynnistämään työehtosopimusneuvottelut Paperiliiton kanssa keväästä alkaen, mutta ei ole saanut vastakaikua. Koska työehdoista ei ole päästy keskustelemaan, liiketoiminnat ovat viestineet marraskuussa paperiliittolaisille työntekijöille väliaikaiset työehdot, joita sovelletaan, kunnes uudet sopimukset saadaan neuvoteltua.

UPM maksaa lakon aikana töihin tuleville palkanlisää lakosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä. Palkka ja ylimääräinen palkanlisä yhdessä ylittävät nykyisen työehtosopimuksen ansiotason.

”UPM:n tavoitteena on edelleen aloittaa neuvottelut liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa mahdollisimman pian. Eteenpäin päästään vain neuvottelemalla”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

”Liiketoimintomme poikkeavat toisistaan merkittävästi tuotteiltaan, tuotantoprosesseiltaan, markkinoiltaan ja liiketoimintalogiikaltaan. Liiketoimintakohtainen sopiminen on välttämätöntä liiketoimintojen kilpailukyvyn kannalta”, Hollmén jatkaa.

Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi liiton keskiviikkona tekemän esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Paperiliiton mukaan esitys vastasi sisällöltään muiden alan yritysten jo hyväksymiä työehtosopimuksia.

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

UPM on halunnut solmia erilliset työehtosopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppanina. Paperiliitto taas on pitänyt lähtökohtana yrityskohtaista työehtosopimusta.

UPM sanoo tavoitteena olevan myös osallistaa työehtoneuvotteluihin aikaisempaa huomattavasti laajempi joukko ihmisiä. Paperiliiton ja liiketoimintojen edustajien lisäksi neuvotteluihin halutaan paikallisia luottamushenkilöitä tuomaan keskusteluihin kaivattua liiketoiminnan ja tehdasarjen ymmärrystä, samaan tapaan kuin UPM:n saha- ja vaneriliiketoimintojen ja Teollisuusliiton välisissä neuvotteluissa.

Toistaiseksi neuvotteluihin Paperiliiton kanssa on päästy vain UPM Biofuels -liiketoiminnassa, jossa Paperiliitto kuitenkin keskeytti neuvottelut joulun alla, UPM:ltä todetaan.

UPM kertoo pyrkivänsä vastaamaan asiakaskysyntään lakon aikana Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan mahdollisuuksien mukaan. UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.