Paperiliiton puheenjohtaja STT:lle: Lakko UPM:n tehtailla alkamassa huomenna

Kolmen kaupungin energialaitokset vetoavat työtaistelun osapuoliin.

Helsinki

Lakko UPM:n tehtailla alkaa huomenna suunnitellun mukaisesti, kertoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala STT:lle.

Lakon on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi keskiviikkona UPM:n vaatimuksen lakkorajoja koskevasta väliaikaisesta turvaamistoimesta. Oikeudelle jättämässään turvaamistoimihakemuksessa UPM vaatii, että käräjäoikeus määräisi Paperiliiton asettamaan lakkorajat, joilla yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeät toiminnot rajataan lakon ulkopuolelle.

Käräjäoikeus katsoi, ettei turvaamistoimen määräämiselle ole edellytyksiä ilman, että Paperiliitolle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Paperiliitolla on Helsingin käräjäoikeuden mukaan aikaa antaa vastaus 13. tammikuuta asti.

Vanhalan mukaan liitto aikoo käsitellä vastauksen antamista ensi viikolla.

Vanhala kommentoi aiemmin Twitterissä heidän olevan valmiita työskentelemään lakon aikana tehtävissä, jotka takaavat yhteiskunnan toiminnan.

– Tämä tehtäisiin nykyisellä tessillä. UPM vastasi EI käy, Vanhala tviittasi.

Tehtaat ajettu alas

UPM:n tuotantolaitoksilla oli perjantaina tehtaiden alasajo saatu jo päätökseen tai seisokkivalmisteluiden viimeiset vaiheet olivat käynnissä.

UPM:n Kouvolan tehtaalla Paperiliiton lakko johtaa siihen, että myös tehtaan yhteydessä toimiva Kymin Voiman biovoimalaitos pysähtyy ja lopettaa lämmöntuotantonsa.

Voimala tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä, mikä nyt pitää tuottaa paikallisen KSS Energian varalaitoksilla.

Kouvolan tehtaan tehtaanjohtajan Jyri Kylmälän mukaan varavoimalaitosten pitempiaikaiseen käyttämiseen sisältyy omat ongelmansa.

– Eihän varalaitoksia ole tarkoitettu siihen, että niillä ajetaan läpi talven. Jos niille tulee joku häiriö, niin en tiedä miten he sitten toimivat, Kylmälä sanoi STT:lle.

Kylmälä muistuttaa, että varavoimalaitosten käyttö lisää myös kasvihuonekaasupäästöjä, kun niissä poltetaan fossiilisia polttoaineita.

– Se lisää myös kustannuksia, kun fossiilisten polttoaineiden ja etenkin maakaasun hinta on nyt niin korkea, Kylmälä sanoi.

Voimalat käytössä toimihenkilövoimin?

Jämsänkoskella, Lappeenrannassa ja Valkeakoskella tehtaiden yhteydessä toimivat, kaukolämpöä tuottavat voimalat pyritään pitämään toiminnassa. Jämsänkosken tehtaanjohtaja Kari Isokääntä arvioi, että Jämsänkoskella voimalan varavoimakattila onnistutaan pitämään käytössä toimihenkilövoimin, mutta Lappeenrannan ja Valkeakosken tehtailla asiasta ei ollut perjantaina vielä varmuutta.

– Pyrimme pitämään kaasukattilan käynnissä ja sitä kautta minimoimaan vahingot ulkopuolisille osapuolille. Teemme parhaamme, että saamme lämpöä toimitettua, mutta emme voi taata sitä, Valkeakosken Tervasaaren tehtaanjohtaja Tomi Hytönen sanoi.

– Kartoitamme ratkaisua, miten Kaukaan Voiman voimalaitos saataisiin pidettyä käynnissä lakon aikana. Sen osalta tilanne on vielä selvityksessä, Lappeenrannan Kaukaan tehtaan tehtaanjohtaja Vesa Volmari kertoi.

Kaupungit vetoavat osapuoliin

Kouvolan, Lappeenrannan ja Rauman energiayhtiöt julkaisivat perjantaina yhteisen tiedotteen, jossa ne vetosivat UPM:ään ja Paperiliittoon, jotta kaupunkien lämmönjakelu ei joutuisi kärsimään työtaistelusta.

Rauman kaupunki kertoi aloittaneensa työtaistelun seurauksena perjantaina energiansäästötoimenpiteet, joilla rajoitetaan kaupungin toimipaikkojen ja liikuntatilojen ilmastointeja ja lämpötiloja.

– Haluamme vielä korostaa, että sijaiskärsijöinä ja maksajina ovat viime kädessä kaupunkilaiset ja sen yritykset. Vetoamme edelleen: rajatkaa kaikille elintärkeä kaukolämmön tuottaminen lakon ulkopuolelle ja joustakaa molemmat. Muuten vuosi alkaa lumisissa, kylmissä ja mustissa merkeissä, energiayhtiöt kirjoittivat tiedotteessaan.

Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi tes-esityksen

Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi liiton keskiviikkona tekemän esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Paperiliiton mukaan esitys vastasi sisällöltään muiden alan yritysten jo hyväksymiä työehtosopimuksia.

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

UPM on halunnut solmia erilliset työehtosopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppanina. Paperiliitto taas on pitänyt lähtökohtana yrityskohtaista työehtosopimusta.