Pääluottamusmies: Neuvotteluja ja sopimusta laitosten toiminnan turvaamisesta tarjottu tuloksetta mahdollisen lakon aikana.

Metsäteollisuuden ja Rauman yhdyskuntajätevedet puhdistetaan yhteisellä puhdistamolla. Sen toiminta on jatkumassa mahdollisen lakon aikanakin.

Rauma

Metsäteollisuuden ja Rauman kaupungin yhteisen jätevedenpuhdistamon toiminta on jatkumassa mahdollisen Paperiliiton lakon aikana. Paperitehdas ja voimalaitos ovat menossa seisokkiin, jos lakko alkaa 1. tammikuuta.

UPM:n Rauman tehtaanjohtaja Jari Mäki-Petäys sanoo, että puhdistamoprosessin ylläpidosta huolehtivat toimihenkilöt.

”Puhdistamotoimintaa yritetään jatkaa, samoin vesilaitoksen toimintaa”, Mäki-Petäys sanoo.

UPM käyttövastuulla ja henkilöstön varassa olevan puhdistamon ja vesilaitoksen ylläpidon jatkuminen mahdollistaa Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaan tuotannon jatkumisen.

Rauman sellutehtaan johtaja Janne Rantanen kertoo suunnitelmana olevan tehtaan tuotannon jatkaminen normaalina, kun jätevedenpuhdistamo on käytettävissä ja toiminnassa.

”Olemme hereillä tässä tilanteessa ja seuraamme tietysti edellytyksiä ajaa tehdasta”, Janne Rantanen sanoo.

Paperitehtaalle ja kaukolämpöverkkoon energiaa toimittavan Rauman Biovoima Oy:n voimalaitoksen kahden biopolttoainekattilan tuotanto keskeytyy mahdollisen lakon ajaksi. Voimalaitoksen tuotantohenkilöstö on UPM:n palveluksessa.

Jari Mäki-Petäys sanoo, ettei kiinteän polttoaineen kattiloiden tuotantoon ole lakon aikana riittävää henkilöstöä, ellei sitten toisin sovita ennen lakkopäivää tai UPM:n tarjoamat sopimukset tule hyväksytyksi.

”Voimme jatkaa energiantuotantoa öljykattilalla, mutta ei merkittävästi enemmän työvoimaa vaativilla biopolttoaineilla”.

Aiemmin sopimusosapuolten menettelynä on ollut kriittisten toimintojen, esimerkiksi energia- ja vesihuollon, turvaamisessa niin sanottu työehtosopimuksen jälkivaikutus -periaate. Se tarkoittaa, että lakon ulkopuolelle rajattujen toimintojen ja tuotannon jatkuminen on turvattu päättyneen sopimuksen ehdoin, kunnes uusi sopimus on saatu voimaan.

UPM:n Rauman tehtaiden pääluottamusmies Jouko Aitonurmi toteaa yhtiön hylänneen tämän menettelyn ja päättyvän sopimuksen jatkamisen. Tilalle on tarjottu Aitonurmen mukaan ilman neuvotteluja UPM:n laatimia viiden eri toimialan sopimuksia, jotka Aitonurmen mukaan merkitsisivät ansiotason laskua ja työehtojen heikkenemistä.

Aitonurmi kertoo, että Rauman tehtailla on tarjottu ja esitetty UPM:lle neuvotteluja voimalaitoksen ja jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiseksi. Vastausta esitykseen ei torstaihin mennessä ole saatu.

Voimalaitoksen tuotannon pääosan alasajosta seuraisi, että kaupungin energiayhtiö Rauman Energia Oy joutuu turvautumaan öljykäyttöisiin varalaitoksiinsa. Kaukolämpöverkostoon lämmitysenergia tuotetaan seitsemällä öljykattilalla.

Niiden teho riittää Rauman Energian mukaan 5–10 asteen pakkasille.