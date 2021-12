Autoilla on tuhottu viheralueita ja luistelurataa Kirjurinluodossa – ”Tämä toiminta on täysin käsittämätöntä”

Aiemmin talvella ilkivaltaa on tehty Porin metsän hiihtoladuilla ja Liisantorin luistelukentällä.

Pori

Kirjurinluodossa on tehty ilkivaltaa viheralueilla ja matkaluisteluradalla, Porin kaupunki tiedottaa. Luvaton autoilu alueella on aiheuttanut turvallisuusriskejä sekä tuhonnut viheralueita ja luistelurataa.

Infran kunnossapidon toimintayksikön esihenkilö Ismo Ahonen kertoo tiedotteessa, että alueita seurataan nyt tehostetusti kameravalvonnalla ja liikennealueiden ulkopuolella tapahtuvasta autoilusta tehdään rikosilmoituksia.

Yhdestä kameravalvonnan avulla tunnistetusta ajoneuvosta on jo tehty rikosilmoitus.

– Tämä toiminta on täysin käsittämätöntä. Se tuhoaa kaupunkilaisten yhteisiä talviliikuntamahdollisuuksia sekä Kirjurinluodon luontoa ja nurmikkoa, Ahonen sanoo tiedotteessa.

Matkaluisteluradan kunto on kärsinyt pahoin radalla ajavien autojen takia. Autot ovat rikkoneet rataa, jota on tarkoitus huoltaa sääolosuhteiden parannuttua. Tiedotteessa kerrotaan, että rataa ympäröiviä lumipenkkoja on tarkoitus korottaa. Myös radan uudelleenjäädytys on suunnitelmissa. Se ei kuitenkaan paranna radan kuntoa, jos autoilla ajelu radalla jatkuu.

Harmia on ollut myös Yyterissä, jossa pulkkamäkeen on tehty luvatta hyppyri. Sen seurauksena yksi laskija melkein loukkaantui. Ahonen muistuttaa, ettei pulkkamäkiä saa missään nimessä muuttaa omin päin.

– Nyt oli onni matkassa ja vältyttiin loukkaantumisilta. Yyterin työntekijöitä on ohjeistettu tarkistamaan mäkeä muilta töiltä ehtiessään.

Aiemmin talvella ilkivaltaa on tehty esimerkiksi Porin metsän hiihtoladuilla ja Liisantorin luistelukentällä. Pahimmassa tapauksessa ilkivallan vuoksi saatetaan joutua sulkemaan talviliikuntapaikkoja, tiedotteessa sanotaan.