Lounais-Suomen poliisi ennakoi koronarajoitusten lisäävän uutenavuonna kotihälytystehtäviä

Alaikäisen, yli 15-vuotiaan hallussa olevasta alkoholista seuraa sakko.

Lounais-Suomen poliisi ennakoi uudenvuoden juhlinnan painottuvan tänä vuonna koronarajoitusten takia koteihin.

Aluehallintovirasto on kieltänyt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Ravintolat saavat olla auki molemmissa maakunnissa vain alkuillan ajan.

”Poliisi näkyy illan ja yön aikana eri puolilla kaupunkien sekä kuntien keskustoja ja taajamia ja puuttuu muita uudenvuodenjuhlijoita häiritsevään käyttäytymiseen. Koska tänä vuonna vuoden vaihtumista ei voi juhlistaa ravintoloissa, siirtynee suuri osa juhlista yksityiskoteihin. Toivomme, että kaikki kunnioittaisivat juhlan tuoksinassa myös naapurirauhaa”, sanoo komisario Joni Saarimäki tiedotteessa.

Poliisi valvoo edellisvuosien tapaan uudenvuodenaattona erityisesti nuorten päihteiden käyttöä. Alaikäisen, yli 15-vuotiaan hallussa olevasta alkoholista seuraa sakko. Poliisi ilmoittaa asiasta aina myös huoltajille sekä lastensuojeluviranomaisille.

”Vanhemmilla on myös vastuu lasten ja nuorten turvallisesta ja päihteettömästä juhlimisesta. Uudenvuodenjuhlinnasta on hyvä keskustella nuorison kanssa etukäteen kotona”, Saarimäki muistuttaa.

Ilotulitteiden käyttöä valvotaan

Poliisi valvoo Lounais-Suomessa myös ilotulitteiden käyttöä. Ilotulitteita saa ampua uudenvuodenaaton iltakuudesta kahteen asti uudenvuodenyöhön. Ilotulitteita voivat ampua ja pitää hallussa vain täysi-ikäiset henkilöt, ja niitä on käsiteltävä turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.

”Ilotulitteita on käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Päihtyneenä ilotulitteista on pysyttävä erossa ja päihtyneelle ei niitä myöskään saa luovuttaa. Kannattaa myös muistaa, että suojalasien käyttö on ilotulitteita ampuessa pakollista”, Saarimäki huomauttaa.

Satakunnassa ilotulitteiden käyttäminen on kielletty Porissa kaupunginosissa 1-6 ja Uudenkoiviston alueella sekä Raumalla Vanhan Rauman ja sataman alueilla.

Ilotulituskiellot Porissa ja Raumalla:

Pori

Rauma