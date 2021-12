Rauman kaupunki mukana vetoomuksessa UPM:n lakon neuvotteluosapuolille – Paperiliitolta sovintoesitys, UPM vie lakkorajat oikeuskäsittelyyn

Rauman, Lappeenrannan ja Kouvolan kaupungit ja energiayhtiöt ovat yhdessä toimittaneet vetoomuksen UPM:n lakon neuvotteluosapuolille.

Vetoomuksessa he toivovat, että käynnissä oleva työtaistelu rajattaisiin voimalaitosten ulkopuolelle, sillä voimalaitostoimintojen lakkauttamisella olisi merkittäviä aineettomia ja aineellisia seurauksia.

Vetoomuksessa, jonka ovat allekirjoittaneet Rauman vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto ja Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala , tuodaan esille muun muassa, että yhteensä 150 000 asukkaan lämmöntoimitukset voivat vaarantua ja kaukolämmön tuotannon häiriintyessä lämmön riittävyys kylmänä talvikautena on vaarassa.

Vetoomuksen allekirjoittajat korostavat ymmärtävänsä lakon osapuolten perusteita, mutta näkevänsä lakon rajauksen syntymisen ensiarvoisen tärkeänä.

”Sillä pystyttäisiin välttämään voimalaitosten, jätevedenpuhdistamojen, vesilaitosten ja mahdollisten muiden aineettomien ja aineellisten omaisuuksien vaarantuminen ja varmistamaan toimintojen jatkuminen.”

Paperiliitolta sopimusesitys, UPM hakee oikeudesta lakkorajoja

Paperiliitto antoi keskiviikkoiltana UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Samalla se ilmoitti, että se voi sopia UPM:n kanssa tiettyjen töiden rajaamisesta lakon ulkopuolelle, jos työskentely voi tapahtua päättyvän työehtosopimuksen ehdoilla. Työehtosopimus on voimassa enää vuoden loppuun.

UPM on puolestaan jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen, jolla yhtiö vaatii käräjäoikeutta määräämään Paperiliitto asettamaan lakkorajat ja rajaamaan lakon ulkopuolelle.

”UPM on katsonut välttämättömäksi hakea turvaamistoimea käräjäoikeudelta, koska Paperiliitto ei ole asettanut lakkorajoja lakkoilmoituksessaan. Turvaamistoimihakemus koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa”, UPM toteaa tiedotteessaan.

”Paperiliiton päätös toimia ilman lakkorajoja on täysin kohtuuton sivullisia kohtaan. Nyt kaupungeissa joudutaan miettimään, miten esimerkiksi hoitolaitosten tai sairaaloiden lämmitys turvataan. Vaihtoehtoiset energialähteet voivat tuoda kalliin laskun kuntalaisille. Lisäksi monet yritykset, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi UPM:n höyryntuotannosta, voivat joutua keskeyttämään toimintansa. On vaikea uskoa, että tehdaspaikkakuntiemme henkilöstö hyväksyy sen, että lakko aiheuttaa vakavaa haittaa sivullisille. Kyse on kuitenkin heidän kotikaupungeistaan”, sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela.

(Juttua täydennetty torstaina 30.12. 2021 klo 8. Lisätty Paperiliiton soopimusesitys ja UPM:n turvaamistoimihakemus käräjäoikeudelle)