Kotitestien kysyntä on yhä niin suurta, että testit myydään loppuun melkein sitä mukaa, kun niitä saadaan myyntiin.

Pori, Rauma, Harjavalta, Merikarvia, Huittinen, Kankaanpää

Koronan kotitestien suosio on edelleen suurta, kun Satakunnan tautitilanne on mennyt huonommaksi. Facebookin puskaradioryhmissä kysellään, mistä testejä saisi ja ilmoitetaan, mistä ne ovat loppuneet.

Kysyimme tiistaina eri puolilta maakuntaa, löytyykö apteekeista ja kaupoista pikatestejä. Soittokierroksen perusteella testejä kyllä on saatavilla, mutta tilanteet voivat vaihdella hyvin nopeasti, kun testien kysyntä on niin suurta.

S-ryhmä ilmoitti maanantaina saaneensa lisäerän kotitestejä myyntiin Prismoihin. Täydennyserää myydään vain Prismojen infopisteiltä, sillä siitä puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät. Ne kuitenkin saa infosta mukaan erilliselle paperille tulostettuna.

Satakunnan osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartinen vahvistaa, että myös Mikkolan ja Länsi-Porin Prismoihin on saatu tätä erää myyntiin tiistaina.

”Pitää muistaa, että niitä tulee meille vain joitakin satoja, eli en pysty saatavuutta lupaamaan pidemmäksi aikaa, kun kysyntä on kovaa. Se määrä mikä on Prismoihin saatu riittää sen aikaa, minkä riittää.”

Myynnissä on myös aiempia eriä, mutta ne myydään hyvin nopeasti ja uusia tulee tipoittain.

”Tilanne on harmillinen, mutta teemme kaikkemme.”

Kotitestien kysyntä on ollut todella kovaa, joten niistä on nyt monessa kaupassa ja apteekissa pulaa. Testejä tulee pienissä erissä, jotka myydään nopeasti loppuun.

Pikatestit ovat myös S-marketien ja Salejen valikoimissa, mutta Kaartinen arvelee, että niissäkin varastot ovat menneet kuiviin, kun testien kysyntä kasvoi ennen joulua.

”Aika niukoilla ollaan varmaan sielläkin”.

Isommista kaupoista myös Rauman Prismassa testitilanne oli tiistaina aamupäivällä hyvä. Siellä testejä oli saatavissa sekä infopisteeltä että kaupan hyllystä.

”Tänään tuli lisää testejä ja tällä hetkellä tilanne on hyvä. Mutta nämä on kyllä viety käsistä, kysyntä on ollut todella rajua”, sanoo Rauman Prisman päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Mika Suominen.

”Juuri tänään on hyvä saatavuus, mutta se voi vaihdella paljon.”

Porissa Puuvillan Citymarketissa pikatestejä löytyi myös tiistaina aamupäivällä hyllystä.

Tavaratalopäällikkö Minna Ollikainen sanoo, että pikatestejä saadaan päivittäin lisää. On ollut muutamia iltapäiviä, jolloin testit ovat loppuneet kokonaan.

”Paljon niitä menee, mutta joka päivä niitä tulee kyllä lisää.”

Puuvillan Citymarketissa testien ostamista on rajoitettu niin, että yksi asiakas voi ostaa enintään 10 testiä kerralla.

Porin keskusapteekista Eteläkauppatorin laidalta ei pikatestejä tiistaina löytynyt ja sama tilanne oli myös Ahlaisten sivuapteekissa.

”Hartaasti odottelemme erää saapuvaksi tällä viikolla”, sanoo apteekkari Mari Ranta. Päivää hän ei osaa sanoa vielä tarkasti, mutta erä, jota he odottavat, on jo saapunut Suomen kamaralle.

”Menekki yllätti ihan täysin, niitä meni yhtäkkiä aivan valtava määrä. Joulu varmaan teki omansa, kun ihmiset halusivat huolehtia läheisistään ja testata itsensä. Mutta kyllä tällä viikolla edelleen kyselijöitä piisaa”, Ranta sanoo.

Myös Harjavallan apteekista koronapikatestit ovat tällä hetkellä loppuneet. Proviisori Sanna Räntilä kertoo, että täydennystä odotetaan saapuvaksi ja pikatestejä pitäisi olla jälleen hyllyssä vuodenvaihteen tienoilla tai viimeistään sen jälkeen.

Aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti maahan tulevat testit saadaan jaeltua eteenpäin.

”Kysyntä on ollut suurta ja osittain ennakoimatontakin. Pikatestejä on saatu pieniä määriä kerrallaan, ja ne ovat sitten menneet saman tien. Varmasti monilla apteekeilla on sama tilanne”, hän sanoo.

Hän arvioi, että pikatestien menekkiin vaikuttavat myös terveydenhuollon linjaukset, siitä, että kotona tehtäviä pikatestejä voidaan käyttää.

”Sen jälkeen, kun nämä suositukset tulivat, kysyntä kyllä kasvoi melkoisesti.”

Apteekin henkilökunta saa tällä hetkellä vastata pikatesteihin liittyviin asiakkaiden kysymyksiin useita kertoja päivässä.

”Kyllä se aihe on puhuttanut paljon. Kysytään testien käytettävyydestä ja siitä, onko niitä.”

Niin ikään Huittisten apteekista sekä Huittisten K-Supermarket Lautturista kotitestit olivat tiistaina loppuneet.

Samoin Merikarvian apteekissa ja K-market Merikarviassa hyllyt olivat tyhjänä.

Kankaanpäässä kotitestejä vielä löytyi S-marketista.

K-Citymarketissa testejä tulee tietty määrä joka aamu, mutta ne myydään aamupäivän aikana loppuun. S-marketista voi ostaa kerrallaan 6 pikatestiä, K-Citymarketista 10 pikatestiä.

”Olemme joutuneet asettamaan myynnille rajoituksen, että mahdollisimman moni saisi niitä ostettua”, kertoo Kankaanpään K-Citymarketin tavaratalopäällikkö Tarja Poutala.

Paikallisissa apteekeissa hyllyt olivat sen sijaan tyhjinä. Ykkösapteekissa viimeiset testit myytiin viime viikon torstaina. Lisää pitäisi olla tulossa, mutta vielä on epävarmaa milloin.

Vuokko Apteekissa viimeiset kotitestit myytiin maanantaina.

”Parin viime viikon aikana kysyntä on räjähtänyt käsiin. Meillä kävi hyvä tuuri, kun saimme taannoin ison erän testejä myyntiin. Tällä hetkellä kotitestien saaminen on hankalaa, enkä osaa tarkkaan sanoa, milloin saamme niitä taas”, kertoo proviisori Sami Koivu Vuokko Apteekista.

Kotitestien kysyntä saattaa pysyä korkealla vielä pitkään.

Muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti tiistaina tehneensä uuden linjauksen, joka vahvistaa pikatestien asemaa entisestään. Sen alueella kotitestillä saatua positiivista tulosta ei enää tarvitse varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä, ellei tarvita virallista eristyspäätöstä.

Satakunnan koronatyöryhmä ATTR on kokouksessaan 23. joulukuuta linjannut, että Satakunnassa mennään vielä sillä kaavalla, että kaikki pikatestien antamat positiiviset tulokset varmistetaan PCR-koronatestillä terveydenhuollossa.

ATTR:n seuraava kokous on keskiviikkona 29. joulukuuta, ja on mahdollista, että testaamisen kriteerit muuttuvat, jos tautitilanne on mennyt huonompaan suuntaan.