Satakunta

Viikko alkaa Satakunnassa melko poutaisena. Maanantaina pilvisyys vaihtelee, ja aurinkokin voi vilahdella. Rannikon tuntumassa voi myöhään maanantaina tulla lumikuuroja.

”Jouluna vallinnut pakkaskeli on lauhtumassa, Satakunnassa ihan etunenässä”, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen.

Maanantaina aamupäivällä pakkasta voi vielä olla jopa yli kymmenen astetta, mutta lännen ja etelän välinen tuuli voimistuu ja sen myötä virtaa lauhempaa ilmaa. Pakkanen hellittää usealla asteella.

Tiistain vastaisena yönä pilvisyys lisääntyy ja pakkasta on enää vain muutamia asteita. Päivällä lämpötila on nollan ja -5 asteen välillä. Lauhinta on rannikon tuntumassa. Tiistaina on edelleen sangen poutaista.

Myöhään tiistaina sekä keskiviikon vastaisena yönä lännestä leviää sadealue. Sisämaassa on odotettavissa lumisadetta, ja rannikolla myös räntä- ja vesisade näyttävät mahdollisilta.

Sateet ovat melko hajanaisia, mutta niitä on odotettavissa monin paikoin. Ne viipyvät jonkin aikaa Satakunnan yllä.

Sisämaassa sade painottuu lumisateen puolelle. Rannikolla lämpötila jatkuu nollan vaiheilla. Liikenteessä voi olla haasteita, jos päivällä sataa vettä ja yöllä pakastuu.

”Vuodenvaihteen osalta ollaan kahden vaiheilla. Lapissa jatkuvat kunnon pakkaset, mutta etelässä keikutaan lähellä nollaa. Kummalle puolelle sitten kiikahtaa uudenvuoden aikoihin, se on seuraava kysymysmerkki”, Jenna Salminen toteaa.

Sadetta näyttäisi joka tapauksessa olevan silloin tulossa. Nähtäväksi jää, onko se lunta vai vettä.