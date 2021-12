Poliisin joulunaika ollut tavallista viikonloppua rauhallisempi – kotihälytyksiä viime joulua enemmän

Kolari Porissa johti vakavaan loukkaantumiseen, Pyhärannassa yksi kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa. Liikkeellä on jo ollut ilotulitevarkaita.

Poliisissa on Lounais-Suomessa ollut aattoaamusta lukien 530 erilaista hälytystehtävää, kertoo tiedote tapaninpäivänä iltapäivällä. Hälytystehtävien määrä on joulupyhien aikana ollut poliisin mukaan maltillinen ja se jäi merkittävästi tavanomaisen viikonlopun tehtävämäärästä.

Kokonaistehtävämäärä ei juuri muuttunut viime joulusta, mutta erityisesti kotihälytyksiä oli jonkin verran enemmän. Noin viidesosa tehtävistä vei ihmisten koteihin.

Liikenteessä on pyhien aikaan ollut verrattain rauhallista. Rattijuopumuksista epäiltyjä on harvasta liikenteestä kuitenkin tavattu muutamia.

Joulupäivänä etenkin Varsinais-Suomeen osui sankka lumisade, joka teki ajo-olosuhteista erittäin hankalat. Koska liikenteen määrä oli kuitenkin varsin vähäinen, ei huono keli onneksi myötävaikuttanut kuin muutamaan kolariin ja ulosajoon.

Erilaisia kolareita, ulosajoja tai muita peltivahinkoja on pyhien aikana ilmoitettu poliisille kaikkiaan viitisenkymmentä.

Tapaninpäivän iltana liikennevalvonnan partiot keskittyvät pääväylien paluuliikenteeseen, johon ihmisiltä toivotaan malttia ja varovaisuutta.

Pyhärannassa sattuneessa moottorikelkkaonnettomuudessa menehtyi yksi henkilö tapaninpäivän vastaisena yönä.

Lue lisää: Moottorikelkkaonnettomuus merellä johti kuolemaan – yksi pystyi pelastautumaan, toinen löydettiin kuolleena

Tieliikenteessä on poliisin tietoon tullut vain yksi vakavaan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus, jossa ajoneuvo osui Porissa pylvääseen joulupäivän aamuna.

Lue lisää: Auto törmäsi valaisintolppaan jouluaamuna

Rikostutkintaa ovat päivittäisasioiden ohessa työllistäneet ilotulitevarkaudet. Uudenvuoden myyntiin tarkoitettuihin ilotulitteiden varastoihin on murtauduttu, ja niihin varastoituja ilotulitteita on anastettu. Tekoihin liittyen on otettu kiinni rikoksesta epäiltyjä.

Vakavia väkivallantekoja on kirjattu pyhien aikana vain pari kappaletta.

Poliisi on ollut joulun ajan töissä, ja pystynyt vastaamaan viipymättä ihmisten erilaisiin avuntarpeisiin. Rauhallinen joulunajan tahti on toki välillä mahdollistanut myös partiopoliiseille ja rikostutkijoille omat hetkensä istahtaa, ja olla hyvillä mielin rauhallisista juhlapyhistä sekä kaikesta ihmisten turvallisuuden eteen vuoden aikana tehdystä työstä, tiedotteessa todetaan.