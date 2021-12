Satakunnan Kansa palvelee verkossa joulunakin – Aaton jälkeen seuraava painettu lehti ilmestyy 27. joulukuuta

Seuraava Porilaine ilmestyy 29. joulukuuta.

Satakunta

Vaikka painettu lehti ei 25.–26. joulukuuta ilmestykään, Satakunnan Kansa palvelee silloinkin verkossa. Tuoreimmat uutiset päivittyvät verkkosivuille ja sovellukseen joka päivä myös joulun pyhinä. Lisäksi luettavissa on monipuolinen kattaus vuoden parhaita juttuja ja jouluista sisältöä.

Painettu lehti ja digitaalinen näköislehti eivät ilmesty joulupäivänä 25. joulukuuta eivätkä tapaninpäivänä 26. joulukuuta. Aaton jälkeen seuraava printtilehti ilmestyy siis maanantaina 27. joulukuuta.

Näin kirjaudut

Tähtijutut ovat vain kirjautuneiden tilaajien luettavissa. Satakunnan Kansan verkkosivuille kirjaudutaan Sanoma-tilillä. Sanoma-tilillä voit kirjautua sisään kaikkiin Sanoman verkkopalveluihin sekä muokata niiden tilauksia ja vaihtaa vaikkapa osoitetietosi.

Tilin käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, joka on liitetty Satakunnan Kansan tilaukseen. Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajille tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella.

Aloita kirjautuminen painamalla satakunnankansa.fi-sivuston oikeassa yläreunassa olevaa Kirjaudu-kuvaketta. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen satakunnankansa.fi/kirjaudu. Sovelluksessa kirjautuminen löytyy, kun painat oikean alareunan Lisää-kuvaketta. Seuraa kirjautumisikkunassa näkyviä ohjeita.

Voit hoitaa Sanoma-tiliisi ja tilaukseesi liittyviä asioita osoitteessa oma.sanoma.fi. Löydät lisätietoa kirjautumisesta ja Sanoma-tilin käyttöönotosta osoitteesta oma.sanoma.fi/lisatietoa.