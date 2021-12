Katso unenomaisen upea video pilvissä luistelusta Pyhäjärvellä

Suomen retkiluistelijoiden harjavaltalainen kouluttaja Jouni Mäkelä on julkaissut Youtubeen suorastaan unenomaisen videon Säkylän Pyhäjärveltä.

Suomen retkiluistelijat tekivät järvellä retken lauantaina 18. joulukuuta.

”Kyseessä oli tulokasretki, eli tutustuminen retkiluisteluun. Meitä oli kaikkiaan kymmenen, ja neljä luisteli luonnonjäällä ensimmäistä kertaa. Taisi olla täydellinen keli tulokkaille”, muistelee Mäkelä.

5 lämpöasteen ansiosta jään pinnalla oli runsaasti vettä. Veteen heijastui pilvet ja luistelu oli kuin pilvessä luistelua.

Sitten lauantain sää on muuttunut Satakunnassa tyystin. Pakkaslukemilla ei vastaavanlaisia kuvia saa aikaiseksi.

”Talvi on pitkä ja Suomi pitkä maa. Jos on kylmä, silloin täytyy suojautua paremmin. Retkiluistelulle ideaalikeli on silloin, kun on tarpeeksi jäätä. Nythän pakkanen vahvistaa jäätä, kun ei ole paljon luntakaan. ”

Katso video:

