Koronavirus

Isoimman PCR-laitteen reagensseja odotetaan saapuvaksi keskiviikkoiltana.

Pori

Satasairaala koronavirusdiagnostiikassa vallinnut poikkeuksellinen viive on saamassa helpotusta 22.12. saapuvaksi odotetun reagenssilähetyksen avulla.

SataDiagin laboratorion koronavirusdiagnostiikassa (CV19InfRSV) ilmoitettiin 16.12. poikkeuksellisesta 2–4 vuorokauden viive. Tämä johtui näytemäärän nopeasta noususta kaksinkertaiseksi ja äkillisestä reagenssitoimitusongelmasta.

”Tiedon mukaan olemme saamassa näytereagensseja keskiviikkoiltana”, kertoo infektioyksikön osastonylilääkäri Tuomas Nieminen.

Satasairaalasta on lähetetty suuri määrä näytteitä THL:n laboratorioon.

”Suurimpaan osaan näistä näytteistä on saatu vastaus. Vastaus on saatu 1–3 vuorokaudessa, mutta valitettavasti joissakin analyyseissa on ollut viiveitä. Jotkut ovat joutuneet odottamaan tuloksia jopa viikon. Töitä on kuitenkin tehty yötä myöten.”