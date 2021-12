Satakunnassa oli marraskuun lopussa 8 570 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 570 henkeä eli 23,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuussa 8,8 prosenttia.

Kuukautta aiemmasta työttömien määrä nousi vajaalla 20 hengellä, mikä johtuu työ- ja elinkeinoministeriön työnvälityskatsauksen mukaan normaalista kausivaihtelusta.

Satakunnan työttömyys on syksyn aikana laskenut jo alemmaksi kuin se oli ennen koronakriisiä vuonna 2019.

Varsinkin alle 30-vuotiaiden työttömien määrä alittaa selvästi kahden vuoden takaiset luvut. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on viime kuukausina ollut laskusuunnassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt kaikissa 16 Satakunnan kunnassa. Määrällisesti eniten työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt Porissa, noin 1 250 hengellä. Suhteellinen alenema on ollut suurinta Ulvilassa (37 %).

Korkein työttömyys oli Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 10,8 prosenttia.

Kaikissa muissa kunnissa työttömyys oli alle 10 prosentissa. Alin työttömyys oli Eurajoella ja Huittisissa, joissa kummassakin työttömien osuus työvoimasta oli 6,0 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuussa vajaat 4 300 avointa työpaikkaa Satakunnassa. Näistä 2 149 oli marraskuun aikana avautuneita uusi työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja avautui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden marraskuuhun verrattuna.